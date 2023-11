Jackpotwinnaar meldt zich net op tijd voor prijs van bijna half miljoen euro

De Hilversumse winnaar van de Eurojackpot heeft zich net op tijd gemeld voor de prijs van 466.255,60 euro. De organisatie achter Eurojackpot was al langere tijd op zoek naar de winnaar. In april werd er zelfs een grote zoekactie opgetuigd om de gelukkige te vinden.

De organisatie achter Eurojackpot kon de winaar niet zelf benaderen omdat deelnemers altijd anoniem blijven. Om de prijs te verzilveren moeten winnaars zich dus zelf melden op het hoofdkantoor van de Nederlandse Loterij. Na een jaar vervalt de prijs.

Zoekactie

Toen de winnaar zich na een half jaar nog steeds niet had gemeld, begon Eurojackpot met een zoekactie. Omdat het winnende lot op 20 december 2022 in de Albert Heijn aan de Langestraat in Hilversum verkocht was, ging de organisatie er vanuit dat de winnaar in de buurt woonde. Met speciale Eurojackpot-bakfietsen probeerde de organisatie in april de aandacht van de winnaar te trekken.

Als een winnaar zich niet meldt, gaat het gewonnen bedrag terug de pot in. De gelukkige uit Hilversum heeft zich nu alsnog gemeld en krijgt bijna een half miljoen euro op de rekening gestort.