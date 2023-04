Gratis op te halen in Hilversum: jackpot van half miljoen euro

Misschien loop je op dit moment in Hilversum rond als zeer vermogend mens zonder dat je het zelf weet: Eurojackpot is namelijk op zoek naar degene die eind vorig jaar 466.255,60 euro heeft gewonnen. De gelukkige winnaar heeft uiterlijk een jaar om de prijs te verzilveren, anders gaat het bedrag terug de pot in.

Het winnende lot is gekocht op 20 december 2022 in de Albert Heijn aan de Langestraat in Hilversum. Het lotnummer is 6 - 11 - 26 - 43 - 49, met bonusgetallen 5 - 8. De winnaar heeft niet alleen het lotnummer, maar ook een bonusgetal goed voorspeld.

Zoektocht

De verwachting is dat de degene uit de buurt van de Albert Heijn komt. Aanstaande zaterdag rijden er Eurojackpot-bakfietsen door de stad om de gelukkige te vinden. Het komt vaker voor dat prijzen niet verzilverd worden. Omdat de deelnemers anoniem zijn, kan Eurojackpot de persoon in kwestie niet zelf benaderen.

Mocht je denken de winnaar te zijn: meld je dan op het hoofdkantoor van de Nederlandse Loterij.