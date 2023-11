Omstreden opvang Oekraïners in Purmerend komt er, maar mogelijk iets minder massaal

Wethouder Harry Rotgans laat er geen twijfel over bestaan, de opvang van Oekraïense ontheemden in Purmerend komt er. De vraag is alleen voor hoeveel oorlogsvluchtelingen. Het kan zijn dat de gemeenteraad besluit dat er maximaal 750 in plaats van 1.500 vluchtelingen op één locatie, in een weiland in Purmer Zuid, komen. Dat bleek gisteravond tijdens de commissievergadering over de omstreden opvang. Zo'n tienduizend mensen tekenden een petitie tegen de opvang.

Foto: Honderden inwoners van Purmerend volgen het raadsdebat over de opvang van Oekraïners - NH Nieuws

Net als vorige week bij de inspraakavond was het stadhuis afgeladen. Honderden bewoners die faliekant tegen de opvang zijn, waren gekomen om de vergadering te volgen. Ze zijn tegen de opvang van vluchtelingen omdat ze vinden dat de gemeente eerst iets moet doen aan de enorme woningnood. "Voor onze inwoners en kinderen zijn er geen betaalbare huizen en wachtlijsten van 20 jaar. En voor die vluchtelingen is er wel een woning", zo verwoordde vorige week een inspreker de kritiek van vele duizenden inwoners van Purmerend.

"Wij kunnen dit aan" Wethouder Rotgans Purmerend

Van de elf partijen in de gemeenteraad is een aantal partijen tegen de komst van een opvang voor Oekraïners. "We vangen er al 540 op, en dat is genoeg", zegt Nicole Moinat van de PVV. En ook Harry Poppelier van PB21 vindt dat er een grens is bereikt. "Ook onze mensen zijn ontheemd en wachten al jaren op een woning." Hij kan rekenen op een luide bijval van de aanwezigen. Zo wordt trouwens elk commentaar dat het voorstel naar de prullenbak verwijst, luidkeels toegejuicht door het aanwezige publiek. Te veel Veel partijen hebben vragen over de locatie - een weiland in Purmer Zuid - en vooral de grootte. De opvang van maximaal 1.500 vluchtelingen wordt als te veel gezien. Dat betekent een enorme druk op de omwonenden en allerlei maatschappelijke voorzieningen. "Hoe zit het met de zorg? De huisartsen zijn nu al overbelast", vraagt Barbara Jonk van de Beemster Stadspartij zich af. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Ook de publieke in de raadzaal zit bomvol tijdens het raadsdebat - NH Nieuws

De wethouder legt uit dat juist de opvang geconcentreerd op één locatie beter is. "Als je meerdere locaties hebt, is dat ingewikkeld, duurt het zoeken ernaar lang en heb je veel meer personeel nodig." Een meerderheid van de raad is niet echt overtuigd. Wethouder Rotgans vindt ook dat Purmerend de morele plicht om de opvang te realiseren. "Wij hebben dat in de regio afgesproken. Zaanstad heeft veel asielzoekers, de kleinere gemeenten vangen de minderjarigen op en wij de Oekraïners." Hij benadrukt nog eens een keer dat het uitsluitend gaat om statushouders gaat en dat het géén AZC wordt. "Wij kunnen dit aan", zegt hij, "en als we dit niet willen, moeten we terug naar de regio. Dat is geen prettige boodschap." Een meerderheid zegt het voorstel binnen de eigen partij te gaan bespreken. Een klein aantal wijst het resoluut af. Op 30 november wordt de opvang weer besproken in de gemeenteraad.