Verdachte oppas uit Tuitjenhorn zou ook zijn jongere neefje seksueel hebben misbruikt

De van kindermisbruik verdachte oppas J. F. (24) uit Tuitjenhorn zou ook ontucht hebben gepleegd bij zijn neefje. De jongen was destijds elf jaar en heeft aangifte gedaan. Dat kwam zojuist naar buiten bij een tussentijdse zitting. Ook blijkt de medeverdachte uit Alkmaar een veroordeelde zedendelinquent die tijdens zijn behandeling al kinderporno in zijn bezit had.

Foto: kinderkamer knuffel misbruik - ANP / Hollandse Hoogte / Richard Brocken

In augustus kwam naar buiten dat de twintiger uit Tuitjenhorn is aangehouden op verdenking van het misbruiken van mogelijk oppaskinderen. De verdachte bood zich vier jaar lang, tussen 2019 en eind mei 2023, aan via Marktplaats. Hij werkte bij drie Noord-Hollandse gezinnen. Volgens politie en justitie had hij een 'aantrekkelijk tarief' en wekte hij vermoedelijk vertrouwen bij de ouders door foto's waarop hij te zien is in een politie-uniform. Uit het onderzoek tot nu toe is volgens het Openbaar Ministerie bewijs gevonden voor het misbruik van één oppaskind. Vermoedelijk gaat dit om een jongetje van 2 jaar. De plannen voor het misbruik besprak F. met de medeverdachte in dit onderzoek, de Alkmaarder M. H. (38). De officier van justitie las net in de rechtszaal een paar van hun gesprekken voor. Fetisj voor luiers Zo hadden de mannen het over een jongetje dat 'klein' was en 'niet kan praten'. F. zei dat hij het kindje naakt wilde laten spelen op zijn schoot en te hopen dat hij niet zoveel ging gillen en huilen. Hij zou dan wel een sok in zijn mond stoppen. Ook werden seksuele gedachten met luiers besproken. Volgens de officier van justitie hadden beide mannen daar een fetisj voor. Tijdens dit specifieke chatgesprek werd H. uitgenodigd bij het oppasadres om foto's en video's van het misbruik te komen maken. Uiteindelijk gaat de Alkmaarder niet naar F. maar houdt hij tijdens de 'gelukte' seksuele handelingen wel contact met de hoofdverdachte.

"Hij heeft zijn behandelaar om de tuin geleid en was allang bezig met het verzamelen van kinderporno" Officier van justitie