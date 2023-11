Het belang van stadsbomen in Haarlem: "Iedereen wordt toch blij van bijen?"

In de Kweektuin in Haarlem-Noord werd dinsdagavond gesproken over de stadsbomen van de toekomst. Vier experts legden uit hoe belangrijk bomen voor de leefomgeving in de stad zijn: "Haarlemmers moeten trots zijn op hun bomen."

Ruim veertig bomenliefhebbers zijn afgekomen op de bijeenkomst op het terrein van de Kweektuin. De naam doet anders vermoeden, maar het is koud in de Palmenkas. De meeste mensen houden hun jas maar aan. Het is een mooie plek om over stadsbomen te praten. Hier werden immers lange tijd de bomen voor de stad en de wijde omgeving gekweekt. Vier experts vertellen over de ideale stadsboom. Haarlemmer Berry van der Hoorn is een van hen. De docent Stadsecologie aan Hogeschool InHolland legt uit wat in zijn ogen 'goede' en 'foute' bomen zijn. Steriele bomen "Inheemse soorten zijn veel beter dan de meeste exoten", zegt Van der Hoorn. "Veel van die bomen uit het verre buitenland produceren te weinig nectar. En dat is juist belangrijk voor bijen, nachtvlinders en zweefvliegjes. En dat trekt weer vleermuizen aan." Zo staan er langs doorgaande routes als de Rijksstraatweg en in de Waarderpolder bijvoorbeeld veel platanen. "Dat zijn eigenlijk steriele bomen, waar veel dieren weinig aan hebben. In de bebouwde kom in Haarlem staan ongeveer 60.000 bomen, maar de helft daarvan produceert eigenlijk te weinig nectar." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Boomexpert Berry van der Hoorn - NH / Rob Wtenweerde

Haarlem is een versteende, volgebouwde stad. Hoe maak je dan ruimte voor extra bomen? Van der Hoorn: "Je kunt ook in de binnenstad plek maken. Het zand weggraven en er goede grond in gooien, dan kan het echt! Voor elke straat is wel een boom te vinden die er past." Wateroverlast en hittestress Alle experts die aan het woord komen, hameren op het belang van bomen voor de stad. Meer groen betekent minder wateroverlast en minder last van hitte. Bovendien is groen in de directe omgeving goed voor de gezondheid en het welzijn, vertelt 'groenstrateeg' van de gemeente Marie-Thérèse Tetteroo. Stedenbouwkundige Nanda Sluijsmans noemt bomen 'het belangrijkste wapen bij de klimaatadaptatie'. Ze pleit met name voor het vergroenen van stadscentra en doorgaande routes in steden. Ook is het onderhouden van bomen relatief eenvoudig en goedkoop.

"Je ziet veel meer bijen in de stad, je ziet het gewoon gebeuren" boomexpert Berry van der Hoorn

Berry van der Hoorn ziet wel dat het de goede kant opgaat in Haarlem: "Je merkt dat het stadsbestuur affiniteit heeft met groen, je ziet de hele stad vergroenen. Vaak dankzij initiatieven van buurtbewoners, maar wel met veel hulp van de gemeente. Ook in de binnenstad komen meer bomen. Je ziet veel meer bijen in de stad, je ziet het gewoon gebeuren." Die verbetering is vooral te merken in de openbare ruimte, particuliere tuinen raken juist meer versteend. "Dat is jammer", vindt Van der Hoorn. "Veel mensen zijn bang dat groen veel onderhoud vergt, maar dat valt best mee. Kies de juiste planten en bomen, dan zie je binnen een paar jaar echt het verschil. Iedereen wordt toch blij van bijen?"

Foto: Bomen Waarderpolder Haarlem - NH / Rob Wtenweerde