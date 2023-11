Meest bijzondere bekerwedstrijd voor HFC'er Cas Dijkstra: "Gaf extra boost"

Een bekerwedstrijd waar alles inzat volgens Cas Dijkstra. Verlenging, uitzinnige fans, een rode kaart en kapotte verlichting. De spits van Koninklijke HFC blikt op 'the day after' terug op de 1-4 nederlaag tegen Go Ahead Eagles. "Dit was de meeste bijzondere bekerwedstrijd die ik ooit heb gespeeld."

Foto: Cas Dijkstra in actie namens HFC - Orange Pictures

"Tegenwoordig werk ik als accountmanager en ga ik één dag in de week naar school", vertelt Cas Dijkstra over zijn nieuwe leven. Drie seizoenen lang bestond zijn leven enkel en alleen uit voetbal. Op dit moment speelt de oud-speler van Telstar voor HFC en is voetbal 'slechts' een uitlaatklep. "In het begin moest ik even wennen, maar nu bevalt heel goed." Extra boost Bij de tweedivisionist uit Haarlem is Dijkstra dit seizoen belangrijk. Als spits maakte hij al vijf treffers in de competitie. Scoren lukte hem gister niet tegen Go Ahead Eagles, maar de 22-jarige Alkmaarder genoot volop van de beladen bekerwedstrijd op het eigen complex. "De sfeer was heel bijzonder. Normaal is het namelijk niet zo druk bij ons, maar nu waren er zo'n 1.500 supporters en dat gaf echt een extra boost."

"Na afloop zaten we in de kleedkamer met een dubbel gevoel" HFC-speler Cas Dijkstra

Helaas zorgde deze boost niet voor een overwinning. Koninklijke HFC deed het wel erg goed tegen de nummer vijf van de eredivisie. Vlak voor tijd hing een Haarlemse stunt in de lucht door de treffer Yassine Bouchnafa, maar in de slotseconden van de reguliere wedstrijd kwamen de bezoekers uit Deventer toch weer op gelijke hoogte. In de verlenging maakten de profs het verschil met drie treffers: 1-4. Tekst loopt door onder de tweet.

"Na afloop zaten we in de kleedkamer met een dubbel gevoel", geeft Dijkstra een dag later aan. "We waren trots, maar baalden ook flink dat we het niet langer vol hielden. Je ziet op zo'n avond dat andere amateurclubs het wel flikken tegen profclubs, en wij geven het in de laatste negen minuten van de verlenging weg." AFC Door de uitschakeling in de beker kan het vizier weer op de competitie, waar HFC op de vijfde plek staat. Zondag wacht de confrontatie met AFC. De Amsterdammers grepen vorig seizoen op de laatste speeldag net naast de titel op het hoogste amateurniveau. Dit jaar doet AFC het met de tiende positie op de ranglijst een stuk minder goed.

"Als Andries Jonker trainer was gebleven, dan weet ik zeker dat m'n carrière anders was gelopen" Oud-speler Telstar Cas Dijkstra

"AFC hoort natuurlijk wel hoger te staan en ik vind dat wij het best aardig doen", aldus de aanvalsleider van HFC. "We zijn best wat kwaliteit ten opzichte van vorig seizoen kwijt geraakt." Zo vertrok bijvoorbeeld topscorer Zakaria Eddahchouri naar Telstar. "Veel jonge spelers nu in onze ploeg en dat zorgt voor wisselende resultaten, maar we proberen zo hoog mogelijk te eindigen." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Cas Dijkstra juicht na een doelpunt voor Telstar - Pro Shots / Vincent de Vries

Jonker vs. Snoei In totaal speelde Dijkstra 62 duels voor Telstar en scoorde hij zes keer. Vooral onder Andries Jonker stond de allrounder bijna altijd in de basis. "Als hij trainer was gebleven, dan weet ik zeker dat m'n carrière anders was gelopen. Voor mij een enorm goede trainer die mij veel vertrouwen gaf." Toen Jonker Velsen-Zuid verliet en het stokje overgaf aan Mike Snoei veranderde de situatie voor Dijkstra. "Ik viel buiten de boot en verloor het plezier in voetbal. Verder wil ik er niet te veel op ingaan." "Mocht er zich nog een hele mooie kans voordoen, dan sta ik daar voor open. Nu heb ik vooral weer heel veel plezier in het voetbal." Hoe zijn toekomst eruit ziet weet Dijkstra niet, maar hij probeert vooral te genieten van wat hij nu heeft. "Ik hoop vooral in de top van het amateurvoetbal actief te blijven en vaak het netje te vinden. Daarnaast wil ik mij ontwikkelen als mens en in mijn werk."