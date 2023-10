Passagiers vast in kapotte bus op snelweg A9, verkeer omgeleid

Een woordvoerder van vervoersbedrijf Transdev laat aan NH weten dat de aandrijving van de bus door een technisch probleem niet meer werkt. "Hoe dat precies komt, weten we nog niet." Hij kan niet vertellen hoeveel mensen er in de bus zitten, "maar het gaat om bus 300 van Haarlem naar Bijlmer-Arena en die zit meestal wel vol. Het zal dus niet om twee mensen gaan."

Andere bus

Een andere bus van Transdev is op dit moment onderweg om de passagiers op te halen. "Want je kunt natuurlijk niet zeggen: loop maar even over de A9 verder naar je bestemming", aldus de woordvoerder. "Daar is het wachten nu op."

In verband met de kapotte bus is de rechterrijstrook afgesloten. De vertraging valt mee: er staat zes kilometer file en dat zorgt voor zo'n zeven minuten vertraging. Het verkeer wordt omgeleid vanaf knooppunt Badhoevedorp. Verkeer richting Utrecht volgt de A4, A10 en A2,