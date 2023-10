Ongeluk op A1 zorgt voor ochtendspits, uur vertraging

Op de A1 is voor Hilversum-Noord richting Amsterdam een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn twee rijstroken afgezet. De file is inmiddels opgelopen tot een uur, aldus de ANWB. Rijkswaterstaat verwacht de rijstroken rond 9.45 uur weer vrij te geven.

Hoewel de ochtendspits zich vandaag veel buiten onze provincie afspeelt, zijn we niet helemaal vrij van fileleed.

