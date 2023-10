Abbenessers jagen kinderen stuipen op het lijf tijdens griezeltocht door dorp

Heksen, kettingzagen en bloedsporen: Abbenes is gisteravond voor de twintigste keer omgetoverd tot 'Griezelnes'. Terwijl de jongere kinderen moedig deelnamen aan een huiveringwekkende tocht om de aarde te redden, waren de oudere kinderen vooral bezig zichzelf in leven te houden.

Foto: De huizen zijn versierd in Abbenes - Jessie Eickhoff

Er klinkt gegil. De kinderen worden achtervolgd met een kettingzaag, rennen weg, maar worden bij hun enkels vastgepakt. "Ik hield me in om niet in mijn broek te plassen", vertelt Cansu Bircan. "Je wordt echt overal bang gemaakt. Het is echt geweldig." Ze gaat al jaren 'het bos' in: een stuk land met bomen, waar deelnemers door figuranten het stuipen op het lijf worden gejaagd. Veel te eng "Ik ga zelf het bos niet in", vertelt Erica van den Berg, een van de organisatoren. "Dat vind ik veel te eng." Ook veel andere dorpelingen slaan deze doodsangsten liever over en kiezen voor de griezelige tocht door het dorp. Tekst gaat verder onder de foto's.

De kinderen krijgen een snoepje Jessie Eickhoff

De kinderen gaan in een donkere tunnel dansen om een meteorietje te verdienen Jessie Eickhoff

De kinderen op griezeltocht Jessie Eickhoff

Een 'dode' man onder een auto Jessie Eickhoff

Deze tocht heeft een nobel doel: het redden van de aarde. In het dorpshuis van Abbenes is namelijk een meteoriet neergestort, waardoor alles is omgekeerd. Binnen is buiten, buiten is binnen, links is rechts, rechts is links. Door tijdens de griezeltocht opdrachten te vervullen, verdienen de kinderen kleine meteorietjes.

"Alleen jullie kunnen mij redden" Moeder Aarde

Deze moeten ze naar het dorpshuis brengen en in de opening van de grote meteoriet gooien. "Alleen jullie kunnen mij redden", zegt Moeder Aarde tegen de kinderen. Ze heeft groen haar en draagt een lange lichtgevende jurk met groene bladeren. Naast haar ligt de meteoriet. Grote spinnen De kinderen volgen de omgekeerde routebeschrijving en lopen langs de straten van 'Griezelnes'. In vele tuinen staan doodskisten, spinnen en heksen hen op te wachten, waarbij voornamelijk de achtpotigen voor veel gegil zorgen. Tekst gaat door onder de video

Venus is neergestort en hoopt dat de kinderen haar kunnen helpen - NH Nieuws

De kinderen moeten dansen door een donkere tunnel met grote spinnen, puzzelen een gebroken hart 'heel' en raden de namen van planeten. Als beloning krijgen ze de kleine meteorietjes, waarmee ze uiteindelijk de aarde redden. Gillen "Het is wel griezelig, maar niet echt heel heel heel eng", zegt Zoey (11). Dat was vroeger wel anders: net zoals haar broertje, slaakte ze regelmatig een gilletje. "Toen geloofde ik nog in alles." Ondanks dat deze tocht haar geen stuipen meer op het lijf geeft, twijfelt Zoey of ze het aandurft om volgend jaar naar de griezeltocht in 'het bos' te gaan.

Dit is de twintigste keer dat de Griezeltocht wordt gedaan. "Het is echt een dorpsfeest", vertelt Erica van den Berg, een van de organisatoren. "Er zijn zo'n tachtig vrijwilligers en zo'n driehonderd deelnemers." Steeds griezeliger In 2004 gingen de kinderen voor het eerst verkleed langs de deuren om snoep te vragen. Met de jaren die volgden werd de griezeltocht steeds 'griezeliger'. De huizen zijn versierd, de volwassenen verkleed en de kinderen voorbereid om opdrachten uit te voeren. Sinds 2008 gaan de grotere kinderen en volwassenen het bos in, waar alles wordt ingezet om ze te laten rennen, schrikken en gillen. Achtervolgingen met kettingzagen en mensen die je onverwachts bij de enkel pakken zijn daar enkele voorbeelden van.

