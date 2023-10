Koken met Kok: geen appels in de boomgaard en geen garnalen in de zee, toch smullen

Er zitten niet veel appels meer in de bomen in de boomgaard van Wessel in Westbeemster. Door storm Poly zijn alle jonge appeltjes uit de boom gewaaid, dus Pieter moet iets anders verzinnen en heeft boerenkool zien staan. Stephan probeert al wadend door de zee garnalen te vangen, maar ook dat schiet niet op. Gelukkig is er altijd een plan B.

Gelukkig staat er prachtige boerenkool in de tuin van Wessel en daar is Pieter dol op.

Pieter Kok wandelt met Wessel Keuper door diens boomgaard in Westbeemster om te zien dat er bijna geen appels hangen aan de tientallen hoogstambomen die daar staan. "Normaal had het hier volgehangen met appels", stelt Wessel enigszins beteuterd. "Goudreinetten, Rode van Boskoop, smakelijke Cox-en en de heerlijke Schellinkhouters! Maar die rotstorm in juli heeft ze allemaal het IJsselmeer in geblazen!"

De golven zijn te hoog omdat het een paar dagen eerder op zee heeft gestormd en bijna gaat het mis. De mannen halen bakzeil. Wel vangen ze iets bijzonders: de eitjes van een zeekat, een pijlinktvis. Maar omdat we die niet willen eten, gaat de vangst terug de zee in.

Met de garnalen van plan B en boerenkool uit de moestuin van Wessel heeft Pieter iets heerlijks gekookt: Boerenkoolsoep met chorizo en garnalen. "Ik ben echt helemaal weg van boerenkool. Voor NH Radio heb ik zelfs de Boerenkoolclub opgericht, dus deze kans grijp ik met beide handen aan!" Het resultaat is een heerlijk Spaans/Noord-Hollandse flamenco meets the klompendans.

Recept

Schil en snij de aardappels in blokjes, snij de ui grof in stukken en de chorizo in halve plakjes.

Ze een soeppan op middelhoog vuur en doe de chorizo erin. Roer door tot hij mooi gebakken is en haal de chorizo uit de pan en leg apart op een bordje met keukenpapier. Laat het vet dat uit de worst is gekomen in de pan!

Bak de ui glazig in de chorizo-olie in de pan en doe de aardappel erbij. Roer even goed door, doe de bouillonblokjes erbij en blus af met water tot de aardappel net onder staat. Breng aan de kook en laat 5 minuten koken. Doe de boerenkool erbij en kook tot de aardappel gaar is. Zet het vuur uit en zet de staafmixer erop. Breng eventueel op smaak met zout en peper.

Maak af door de soep in een kom te doen en de chorizo en garnalen bovenop te doen.

Eet smakelijk!