Omgevallen bomen en geblokkeerde wegen: code rood in Zaanstreek-Waterland

Omgevallen bomen, takken die de weg versperren en geen treinverkeer: het zal niemand ontgaan zijn dat storm Poly ook in Zaanstreek-Waterland flink waait. Door de harde wind is het oppassen geblazen, want in Wormerland waaien er bijvoorbeeld trampolines uit tuinen.

Omgevallen boom in Koog aan de Zaan - NH Nieuws / Thyra de Groot

De busbrug is door verschillende takken op de weg afgesloten, maar om toch naar Zaandam of Koog aan de Zaan te komen kiezen verschillende automobilisten om over het fietspad te gaan. Op het fietspad ter hoogte van Koog aan de Zaan station wordt het fietsverkeer niet gestremd door overstekende automobilisten, maar daar zijn omgewaaide bomen de boosdoener. Een omgewaaide boom is in de Kepplerstraat in Zaandam Zuid op een dak gevallen. Het is nog niet bekend of er daardoor mensen gewond zijn geraakt. Tekst gaat door onder de foto.

In de Kepplerstraat is een boom op een huis gevallen - aangeleverd

Op meerdere plekken in de regio liggen er bomen op de weg, die met kluit en al zijn omgevallen. Zo is een weg in Volendam, de Herciuslaan, slecht begaanbaar. Niet alleen bomen waaien om. In Wormerland waaien trampolines uit tuinen en ook het tuinmeubilair heeft het zwaar. Een lezer mailt ons dat de stroom in Westbeemster is uitgevallen. Dit bericht wordt aangevuld.

De Busbrug is geblokkeerd NH Nieuws / Thyra de Groot

Boom op auto in Westerkoog Joachem van der schaaf

Kapotte trampoline NH Nieuws / Tom van Midden

Boom om op de Herciuslaan Volendam aangeleverd