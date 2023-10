Honkballers Amsterdam Pirates pakken landstitel na thriller. "Mooiste moment uit mijn carrière"

Amsterdam Pirates heeft op sensationele wijze de zevende landstitel in de clubhistorie veroverd. De honkballers waren na een ware thriller nipt te sterk voor Neptunus: 9-8. "Dit is het mooiste moment uit mijn carrière", glunderde pitcher Nelmerson Angela na afloop.

De honkballers uit Amsterdam dwongen eerder op de zondag de beslissingswedstrijd af. Aangezien zij met 5-1 wonnen in de zesde wedstrijd en het daardoor 3-3 stond in de best-of-seven series.

Thriller

In die zevende wedstrijd kwam Amsterdam al in de tweede inning op een 4-0 voorsprong, maar Neptunus kwam in diezelfde inning al op gelijke hoogte. De Rotterdammers liepen uit naar 7-4. Via onder andere een homerun van Amsterdam-captain Roelie Henrique stond het na vijf innings 8-8.

In de achtste inning kwam Jules Cremer over de thuisplaat en stonden de Amsterdammers met 9-8 voor. In de spannende laatste slagbeurt van Neptunus werd er niet gescoord en zo werd Amsterdam Pirates landskampioen. "Een droomfinale voor alle toeschouwers", straalde Jorrit Penseel na de winst. De eerste honkman werd na afloop verkozen tot MVP van de Holland Series.

