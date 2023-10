Honkballers Amsterdam Pirates met goed gevoel naar Neptunus voor beslissing in Holland Series

Door de overvloedige regen wordt de zesde wedstrijd in de Holland Series zondag uitgespeeld in Rotterdam. Mochten de honkballers van Amsterdam Pirates hun 5-1 voorsprong weten te behouden, dan volgt daarna meteen de zevende en allesbeslissende wedstrijd om het landskampioenschap.

Amsterdam-coach Mervin Gario over uitspelen zesde wedstrijd in Rotterdam

De wedstrijd werd voor minimaal een half uur stilgelegd. Na overleg tussen beide teams is besloten om de wedstrijd zondag in Rotterdam af te maken. "Wij zijn deze serie al twee keer in dezelfde situatie geweest dat wij heel lang moesten wachten om verder te spelen. Dan gaat de energie van beide teams omlaag. Wij willen het publiek een goede wedstrijd laten zien en ik denk dat dit de beste keuze is", aldus Amsterdam-coach Mervin Gario.