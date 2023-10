Straat blijft ontruimd na explosie in Hoofddorp, mogelijk nog ontploffingsgevaar

Bewoners van de Sont in Hoofddorp, waar gisteravond een explosie was, mogen nog niet terug naar huis. Mogelijk is er nog explosief materiaal aanwezig in de woning waar de ontploffing plaatsvond. De Explosieve Opruimingsdienst (EOD) doet onderzoek.

Het woningblok van de woning waar de explosie was, plus enkele naastgelegen woningen zijn gisteravond ontruimd. In totaal gaat het om minder dan tien woningen. "Maar het blijft natuurlijk een akelige situatie voor de bewoners", benadrukt een woordvoerder van de politie.

Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners naar huis kunnen. Omdat er op dit moment nog sprake is van ontploffingsgevaar is de EOD nog aanwezig in de woning om onderzoek te doen. Ook de recherche doet onderzoek. De woning is gisteravond benoemd tot een plaats delict. Het is nog niet duidelijk wat er precies is geëxplodeerd. "Maar het gaat in ieder geval niet om een gaslek", aldus de woordvoerder.

34-jarige Hoofddorper

Gisteravond ging het mis in een bovenwoning aan de Sont in Hoofddorp. Rond acht uur vond er een explosie plaats in de woning, waarna er brand ontstond. Na het blussen is het Team Explosieve Verkenning van de politie naar binnen gegaan en trof hier nog explosief materiaal aan.

De omliggende woningen werden daarop ontruimd. De gemeente zorgde voor opvang voor wie dat nodig had. Bij de explosie raakte een persoon gewond. Het gaat om een 34-jarige Hoofddorper die op dat moment als enige in de woning aanwezig was. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.