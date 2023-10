Gewonde bij explosie in bovenwoning Hoofddorp, woningen tijdelijk ontruimd

Bij een explosie in een bovenwoning aan de Sont in Hoofddorp is vanavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer moest met de ambulance mee naar het ziekenhuis. Uit voorzorg zijn omliggende woningen tijdelijk ontruimd.

De melding van de explosie werd rond 20.00 uur gedaan. Vervolgens brak er brand uit in de bovenwoning. "Het vuur was al snel onder controle", laat een woordvoerder van de brandweer weten. "Wel hebben we uit voorzorg aan de omwonenden gevraagd of ze tijdelijk hun woning konden verlaten."

De brandweer gaat de woning waar de explosie plaatsvond nog controleren. Omwonenden die na de knal hun huis hebben verlaten kunnen inmiddels weer terug naar hun woning.

De aanleiding van de explosie wordt uitgezocht.