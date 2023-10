Lagere straffen dan geëist voor verdachten vergisontvoering, twee keer vrijspraak

Zes van de tien verdachten van de vergisontvoering in Cruquius, twee jaar geleden, zijn door de rechtbank in Haarlem schuldig bevonden aan ontvoering. De mannen moeten tot drie jaar de gevangenis in. De rechter gaat daardoor niet mee in de wensen van het Openbaar Ministerie. Zij had voor de verdachten celstraffen tussen de vijfenhalf en zeven jaar cel geëist.

Foto: Vergisontvoering rechtbanktekening (gesplitst) - Kimberley Buizer

Na een proces van ruim een maand kregen de tien verdachten vrijdag te horen of de rechter vindt dat ze schuldig zijn aan de ontvoering van een 56-jarige Hoofddorper, op 5 augustus 2021. Later die avond werden zes van hen al gearresteerd, maar van de man zelf ontbrak zes dagen lang ieder spoor. Hij werd uiteindelijk aangetroffen in Delft, waar hij uit een auto werd gezet door zijn ontvoerders. Al snel meldde zich een man uit Alblasserdam, Alex R., die dacht het eigenlijke doelwit te zijn van de ontvoering. Dat zou te maken hebben met een onderschepte lading cocaïne van bijna tweeduizend kilo in de haven van Antwerpen. Na die melding werden explosieven achtergelaten bij twee huizen, die van R. zelf en van zijn vriendin. Een auto reed een van de bedrijfspanden van de man binnen. Zee aan bewijsmateriaal Na een onderzoek van twee jaar, genaamd 'Denali', klaagde het Openbaar Ministerie deze tien mannen aan voor de ontvoering. Ze baseren zich daarbij op een grote hoeveelheid bewijsmateriaal, van telefoongesprekken, tot gevonden handschoenen, en tientallen getuigenissen van mensen die het zagen gebeuren. De advocaten van de groep vonden toen dat 'het OM puzzelde met bewijs'. Uiteindelijk kwam de rechter uit op de volgende straffen: Rickelën S., Hamidah B., Perry A., Laurence G., Ferhat Y. en Michael K. moeten drie jaar de cel in. Voor Y. en K. is daarvan een jaar voorwaardelijk. Charaf Z. en Bilaal E. zijn vrijgesproken van directe betrokkenheid, maar zijn wel medeplichtig en moeten daarvoor twee jaar naar de gevangenis. Daarvan is voor E. 8 maanden voorwaardelijk. Ten slotte zijn er nog Mohand G. en Mohammed B. Zij zijn allebei vrijgesproken van betrokkenheid bij de ontvoering. G. is wel veroordeeld voor het bedreigen van het eigenlijke doelwit Alex R. Hij kreeg daarvoor een straf opgelegd van een jaar.

"De gebeurtenis heeft een onuitwisbare indruk gemaakt op de onschuldig ontvoerde man en op zijn familie" Voorzitter van de rechtbank in Haarlem

De verdachten waren niet aanwezig bij het vonnis op vrijdag. De rechter benadrukte dat "de zes verdachten een fundamentele impact hebben gehad op de psychische gesteldheid van de onschuldige ontvoerde man, en hetzelfde geldt voor zijn familie, die dagen in onzekerheid hebben gezeten. Dat rekent de rechtbank hen zwaar aan." Advocaat teleurgesteld Tegen de meeste verdachten was vijfenhalf jaar cel geëist, tegen Mohand G. zelfs zeven jaar. De rechtbank gaat echter niet mee in de eisen van het OM, omdat de gewelddadigheid waarmee de Hoofddorper werd behandeld minder extreem was dan in andere zaken waar dat soort straffen werden uitgedeeld. Naast een ongetwijfeld teleurgestelde Officier van Justitie was ook de advocaat van de ontvoerde man, Richard Korver, erg ontevreden met de uitspraak: "De rechtbank zegt dat de mate van geweld waarmee mijn cliënt is behandeld lager is dan andere gevallen, maar zegt dan weer wel dat er sprake is geweest van ongelofelijk leed. De schadevergoeding is ook een fractie van wat wij verzocht hadden." Zowel de verdachten als de Officier van Justitie hebben vanaf vrijdag twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Over de ontvoering zelf, en het onderzoek dat het OM naar deze tien verdachten leidde, maakte NH eerder onderstaande tijdlijn