Geen plankenkoorts in Onderdijk: Sebastiaan opent vernieuwd dorpscafé

Doe het maar: in lastige tijden je droom waarmaken. Ondanks flinke prijsstijgingen en een groeiend aantal faillissementen in de horeca, steekt kroegbaas Sebastiaan Redeker zijn nek uit. Morgen opent - na een maandenlange verbouwing - het hernieuwde dorpscafé in Onderdijk.

Afgelopen maand steeg wederom het aantal faillissementen in de horeca, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De nadreun van corona, de energiecrisis en flinke prijsstijgingen in personeelskosten, voedsel en drank, maakt het er niet eenvoudiger op. "Je wilt niet te hard meelopen met de prijsstijgingen, dus de marges worden minder. Als we bepaalde kwaliteit kunnen leveren, zal het rendabel zijn. En als de dorpsgemeenschap het gunt en je wat teruggeeft aan het dorp, heeft het grote kans van slagen", zegt Sebastiaan Redeker. Met de ligging vlakbij het IJsselmeer, maakt hij zich geen zorgen om de aanloop van klanten. "Zeker zomers zijn hier veel toeristen. Op de fiets of om te zeilen. Daar maak ik mij geen zorgen om." Verbouwing Een viertal ondernemers stonden aan de wieg van het project om het dorpshart in Onderdijk weer nieuw leven in te blazen en het café te kunnen behouden. Tot eind 2022 runden Wilma van Eerden en Gerard Mulder nog de zaak, die 25 jaar bekend stond als De Welkomst. In januari trok Sebastiaan erin. Vooral met veel hulp van vrienden en familie is er tien maanden lang en rigoureus verbouwd. Van traditioneel bruin café naar moderne dorpskroeg mét restaurant. Grand café De Zeedijk, heet het nu.

Foto: Zo zag cafe De Zeedijk in Onderdijk voorheen uit - aangeleverd

Redeker is opgegroeid in de horeca. Hij weet niet beter. Bij binnenkomst hangt naast de deur een getekend portret van zijn vader. Een eerbetoon. "Mijn ouders zijn een aantal jaar terug overleden. Van hen heb ik alles geleerd. Ik kan wel zeggen dat ik achter de toog geboren ben. Ik was geloof ik drie jaar toen ik mijn eerste biertje kon tappen." Aan ervaring geen gebrek. Na verschillende horeca bestierd te hebben, was hij de afgelopen jaren uitbater in dorpshuis De Werf in Hauwert waar hij een goedlopende zaak met brasserie neerzette. Maar vanaf nu heeft hij zijn eigen café. "We proberen dit café weer voort te zetten een een impuls te zijn voor het dorp en voor West-Friesland."

Nieuwsgierige Onderdijkers, staan al door het raam te gluren. "Ik vind het goed dat er weer een toekomst voor is. Ik ben hier opgegroeid", zegt een voorbijganger. "Ik heb alle kermissen meegemaakt in dit café. Voor Onderdijk is dit goed. Er is weinig meer, geen winkels, bijvoorbeeld." Een vriend van Redeker, Klaas Keizer, zit even te pauzeren van het klussen. Hij komt al zijn hele leven in het café. "Ik ben hier in de straat geboren. Dit café bestaat al bijna een eeuw." Aan de muren hangen zwart-wit foto's. Keizer wijst. "Kijk, dat is mijn opa Tinus, in een boot op De Vliet. Het is al generaties ons stamcafé. Ik ga hier altijd blij naartoe."

Foto: Café De Zeedijk in Onderdijk wordt rigoureus verbouwd - aangeleverd

Er wordt gepoetst, geboend, de schilders zijn buitenom nog bezig en plots gaat al het licht binnen uit. "Ze zijn de buitenverlichting aan het doen", verklaart Redeker. Met de laatste werkzaamheden, komt de opening in zicht. Vanavond is al het eerste feest voor familie en vrienden. Redeker: "Maar morgen gaan we echt open voor publiek en is iedereen welkom voor lunch, diner of een biertje aan bar."