Appartementen en nieuw grand café voor Onderdijk: "Aanwinst voor het dorp"

De Onderdijker ondernemers Peter en Arjan Smak en Ronald en Jaap Grooteman stonden zo'n 2,5 jaar geleden aan de wieg van het project, dat bestond uit de ontwikkeling van appartementen én het behoud van het café voor het dorp. Peter Smak: "Als jeugd uit Onderdijk het huis uit wil, kunnen ze in Onderdijk amper terecht. Er staan vooral duurdere huizen. Al pratende kwamen we samen op het idee om woningen te ontwikkelingen in het dorpshart."

De gemeente Medemblik staat positief tegenover het plan van de dorpsbewoners. Het is de bedoeling dat van de acht huurappartementen er twee voor sociale huur worden ingezet. Het wachten is nu op de laatste formaliteiten. "Als we definitief groen licht hebben, willen we als initiatiefnemers gas geven met de bouw", zegt Smak.

Enthousiast

In eerste instantie maakte ook de horeca onderdeel uit van het plan. Maar toen Smak aan horecaondernemer Sebastiaan Redeker vroeg om zijn licht op het plan te laten schijnen, raakte deze enthousiast. Redeker pacht sinds 2016 met succes dorpshuis De Werf in Hauwert en had wel oren naar uitbreiding. "Maar dan wilden we het wel kopen. Dan moet het van ons worden", verwijst hij ook naar zijn partner Meta.

Redeker wordt daarmee de opvolger van Wilma van Eerden en Gerard Mulder, die De Welkomst zo'n 25 jaar hebben bestierd. Tot 1 januari blijft het duo nog in het dorpscafé, om daarna het stokje door te geven aan Redeker. Die neemt in september wel alvast de kermis voor zijn rekening.

De horecaondernemer uit Hoogkarspel heeft grootse plannen. En een nieuwe naam: Grand café De Zeedijk. "Er komt een bruin café in, een gedeelte waar je kunt biljarten en achterin komt een restaurant voor zo'n 40 personen. Deze kunnen uitkijken op de befaamde Biersloot. Een eyecatcher."

Verbouwen

Vanaf het nieuwe jaar begint het verbouwen en Redeker hoopt volgend jaar juli open te kunnen. "Bijna alles gaat weg en wordt opnieuw aangelegd. Ik denk echt dat dit een van de mooiste cafés van West-Friesland gaat worden. Het is een sleeping giant. Er komen veel fietsers langs en als er een keer ijs ligt, is het voor veel mensen in de regio een bekende plek om te stoppen."

Ook Smak is enthousiast over de plannen. "Volgens mij zijn deze ontwikkelingen top. Zowel de appartementen als het nieuwe café worden een aanwinst voor het dorp."