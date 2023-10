Blaricum moet verspreiding giftige rubberkorrels van voetbalvelden beter tegengaan

De gemeente Blaricum moet beter haar best doen om de verspreiding van milieuverontreinigende kunstgraskorrels vanaf de velden van voetbalvereniging BVV '31 te voorkomen. Dat oordeelt de Raad van State.

De rubberkorrels op drie velden zijn gemaakt van rubbergranulaat. Het doel van deze korrels is om blessures bij spelers te voorkomen. Maar in deze korrels zitten giftige stoffen. Die kunnen vanaf de sportvelden terecht komen in grond- en slootwater. Met mogelijke schade voor natuur en volksgezondheid tot gevolg.

Toen dit probleem enkele jaren geleden aan het licht kwam, werd de zogenoemde Landelijke Handhavingsstrategie opgezet. De Raad van State bepaalt dat de gemeente als eigenaar van het terrein te weinig heeft gedaan om deze verspreiding van kunstgraskorrels te voorkomen.

InStrepitus

Dat deze zaak voor de rechter van de Raad van State kwam, komt door Stichting InStrepitus. Voor hun is het rubbergranulaat, gemaakt van vermalen autobanden, een doorn in het oog. "Naast de milieuverontreiniging is het ook schadelijk voor de gezondheid van jonge kinderen die erop voetballen", zo luidt de uitleg van voorzitter Sebas Veenstra. "Daarbij zijn er genoeg alternatieven voor dit soort rubberkorrels."

De Leeuwarder stichting heeft daarom meerdere verzoekbrieven verzonden over het hele land, met de vraag aan beheerders en eigenaren van zulke velden om hier wat aan te doen. "Die landelijke handhavingsstrategie lag namelijk te verstoffen." Een van deze brieven kwam in de postbus van de gemeente Blaricum terecht.

Vanuit de gemeente werd daarna een waarschuwingsbrief gestuurd naar de club. Maar hier bleef het bij. De gemeente wilde namelijk niet een dwangsom aan de club opleggen voor het nemen van extra maatregelen. Dit bedrag zou namelijk neerkomen op zo'n 50.000 euro, iets wat de vereniging niet in de clubkas heeft liggen. "Ze schoven elkaar de zwarte piet toe", aldus Veenstra, waarna de zaak uiteindelijk bij de Raad van State terecht kwam. Die oordeelde woensdag dat dit afgelopen moest zijn.

NH is nog in afwachting van een reactie van de gemeente Blaricum. Ook heeft NH een reactie gevraagd van BVV '31, maar de voetbalclub wilde niet reageren.