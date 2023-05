Vandalen houden huis bij sportclub 't Gooi: snee in kunstgras en brandgaten in cornervlaggen

Een groep vandalen heeft flink huisgehouden bij sportclub SC 't Gooi. Zo is er een flinke scheur in het kunstgras gesneden, zitten de cornervlaggen onder de brandgaten en is er op de geparkeerde auto's gesprongen. De club heeft beelden van de daders online gezet met de vraag of mensen de daders herkennen. Ook omliggende clubs zeggen regelmatig last te hebben van overlastgevende jongeren en zeggen gezamenlijk maatregelen te nemen.

Of er wat gestolen is, is nog niet duidelijk. Omdat al het materiaal over het terrein lag is dat nog moeilijk te zeggen. De veroorzaakte schade wordt op dit moment geraamd. De beveiligingsmaatregelen worden aangescherpt.

"Zijn zijn op het dak geklommen, hebben lichtbakken losgetrokken, ze hebben het materiaalhok leeg getrokken en over het terrein gesmeten, in de cornervlaggen zitten brandgaten en er is gesprongen op de geparkeerde auto's", somt Osendarp op. "Er zit zelfs een snee van een aantal meter in het kunstgras, waardoor er niet op te voetballen is."

"Een aantal jongens is ons terrein opgekomen en heeft daar hun eigen plan getrokken", vertelt voorzitter Jolanda Osendarp. In de nacht van zondag op maandag vlak voor middernacht trok een groepje jongens het terrein op om flink huis te houden op het terrein van de vereniging.

Oproep

Toen het alarm ging en de beveiligers het terrein opkwamen namen de daders de benen. Wel hebben de camera's van de club beelden van de daders gemaakt en heeft de vereniging die op hun sociale media geplaatst met de oproep om tips te geven. "We hebben alleen de beelden gebruikt waar ze niet heel duidelijk op te zien zijn", vertelt de voorzitter.

Toch heeft de oproep al flink wat tips opgeleverd volgens Osendarp. "Aan de houding en de kleding van de jongens denken mensen toch te kunnen zien om wie het gaat en zijn er wat namen gemeld." De beelden worden ook overgedragen aan de politie.

Meerdere clubs

De clubs langs de Beresteinseweg zeggen geschrokken te zijn van de actie bij SC 't Gooi en zeggen regelmatig last te hebben van vandalisme en overlast.

In dezelfde nacht was het niet alleen raak bij SC 't Gooi. Ook bij Kynologenclub Gooi- en Eemland, waar onder anderen honden worden getraind, waren vandalen actief "Er zijn bij ons wat bloembakken kapot gegooid. Dat is ontzettend zonde", vertelt voorzitter Hanny van Vliet. Dit is voor de hondenclub niet de eerste keer dat ze slachtoffer zijn van vandalisme. "In april zijn onze tuinstoelen en hondentunnel kapot getrapt. Ze klimmen met een ladder gewoon over het hek."

Bij voetbalclub s.v. Olympia bleef het de specifieke nacht gelukkig rustig, maar herkennen het vandalisme en de overlast. "Het is gelukkig niet zo erg als bij 't Gooi, want dat is echt schandalig", laat voorzitter Joep Lochtenberg weten. "Wij hebben regelmatig jongeren die klooien bij onze accommodaties, dan springen ze bijvoorbeeld over de hekken en roken ze jointjes."

De clubs langs de Beresteinseweg laten weten nog meer gezamenlijke maatregelen te nemen om dit soort acties in de toekomst te voorkomen. "Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan extra camera's en beveiliging die aanwezig is."