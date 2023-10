Wethouder niet onder de indruk van vernietigen bonnetjes van deals controversiële Muider nieuwbouwwijk

Verantwoordelijk wethouder Hugo Bellaart (VVD) van Gooise Meren lijkt niet onder de indruk van de flinke stapel stukken die de gemeente heeft vernietigd uit het dossier van de controversiële Muider nieuwbouwwijk De Krijgsman. NH onthulde twee weken geleden dat de gemeente een groot aantal facturen door de shredder heeft gehaald. Er zijn juridische twijfels of de gemeente dat wel mocht.

Foto: Volkstuinen Muiden - ANP / Katrien Mulder

Gooise Meren heeft de stukken vernietigd, terwijl NH al jaren een juridische procedure voert om een groot aantal geheime stukken over de afspraken van destijds boven water te krijgen. De gemeente stelt zelf dat de vernietigde bonnetjes daar niet bij horen, maar dat is niet te controleren. Door de stukken door de shredder te halen, wordt de kans met de dag kleiner dat Muiders ooit te weten komen op basis van welke afspraken de bouw van de wijk tot stand gekomen is en wat dat de gemeenschap gekost heeft. En dat terwijl er in Muiden al jaren de meest wilde geruchten over corruptie de ronde doen.

'Niks geheimzinnigs aan' Muiders hoeven zich geen zorgen te maken of argwaan te hebben, want volgens de wethouder is er 'niks geheimzinnigs aan de vernietiging'. Dat verklaarde de wethouder afgelopen week tegenover de gemeenteraad, toen D66 uitleg van de wethouder over de kwestie vroeg. "Eventuele suggesties zijn voor rekening van NH Nieuws", was de wethouder stellig. D66 wilde van de wethouder weten welke aanleiding er was om de bonnetjes te vernietigen en waarom ze niet langer bewaard zijn, gezien de gevoeligheid van de kwestie. Alleen facturen weg De wethouder stelt dat de gemeente alleen facturen door de shredder heeft gehaald en geen andere stukken uit het dossier van de omstreden nieuwbouwwijk. "Die staan gewoon op bewaren", aldus de wethouder.

"Facturen bevatten geen relevantie informatie. Zeker als het facturen betreft waar meerdere betalingen op geboekt worden" Wethouder Hugo Bellaart

Dat de facturen wel vernietigd zijn, komt doordat de gemeente dat volgens de archiefwet moet na zeven jaar. Dat is normaal gesproken wel het geval, maar de bouw van de nieuwbouwwijk op het oude kruitfabriekterrein leidt al zo lang tot controverse en geruchten dat het op z'n minst dubieus is. Volgens wethouder Bellaart bevatten facturen geen interessante informatie. "Zeker als het facturen betreft waar meerdere betalingen op geboekt worden. Er wordt vaak verwezen naar nummers", aldus de wethouder. Grote stapel stukken Op de vraag welke bonnetjes er dan precies door de shredder zijn gehaald, heeft de wethouder geen antwoord. Volgens hem zijn de bonnetjes rond de nieuwbouwwijk vernietigd tussen 'alle facturen van de toenmalige gemeente Muiden'. Daardoor is het volgens de wethouder 'bijna onmogelijk' om te gaan hoeveel facturen er precies over De Krijgsman gaan en waar ze van zijn. Dat is opvallend, want de gemeente heeft volgens de archiefwet een plicht om wel bij te houden wat er vernietigd wordt. Dat schijnt wel te gebeuren, maar zulke 'inventarislijsten' zijn over het algemeen geheim en bovenal niet te herleiden. NH heeft de gemeente twee weken een brief gestuurd waarin de gemeente gesommeerd wordt om te stoppen met het vernietigen van stukken rondom de kwestie.