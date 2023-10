Houdverbod en taakstraffen voor Heemskerkers die hun honden ernstig verwaarloosden

De twee eigenaren van vier honden die in februari in beslag zijn genomen, zijn veroordeeld tot voorwaardelijke taakstraffen en een (tijdelijk) houdverbod van honden. Dit legde de rechtbank het duo op nadat de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) de honden ernstig verwaarloosd aantrof.

Foto: Honden - Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Het duo werd op 10 oktober veroordeeld nadat de LID drie husky's en een herdershond aantrof na een tip bij het Landelijke Meldpunt Dierenleed. Ontlasting, urine en afval Volgens de rechtbank is bewezen dat minstens een van de honden van december 2022 tot en met januari 2023 in een ernstig vervuilde bench en woning werd gehouden. Rondom de hond(en) werd afval, ontlasting en urine gevonden. Een herdershond was te mager toen het LID het aantrof en had 'een schrale voedingsconditie'. Dit kon volgens de rechtbank niet bewezen worden. Houdverbod De vrouw (P.) is veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke taakstraf van 40 uur. Als bijzondere voorwaarde krijgt zij een meldplicht bij de reclassering en een houdverbod van honden tijdens de proeftijd van twee jaar. De man (H.) is veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke taakstraf van 40 uur. Ook hij krijgt een houdverbod tijdens een proeftijd van twee jaar. Alle vier de honden zijn in beslag genomen. Beide verdachten zijn in hoger beroep gegaan.

Verwaarlozing dieren Provinciebreed komt het gemiddeld een paar keer per kwartaal voor dat de LID verwaarloosde dieren uit huis haalt. Volgens LID-woordvoerder Jelko de Ruijter staan bewoners waarvan dieren in beslag worden genomen 'vaak al op de radar staan van de wijkagent, gemeente of woningcorporatie'. Volgens De Ruijter is er een relatie tussen dierenverwaarlozing en de inflatiecrisis. "Je merkt dat mensen door een krappere portemonnee minder zorg besteden aan hun huisdier."