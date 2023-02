Verwaarloosde honden uit huis gehaald: "Het stonk en het wemelde van de vliegen"

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming heeft in een huis in de IJmond vier ernstig verwaarloosde honden in beslag genomen. Dat gebeurde in een woning waar het vuil zó hoog lag opgestapeld dat er nauwelijks loopruimte was.

Volgens de Dierenbescherming stonk het in het huis en wemelde het van de vliegen. Om privacyredenen wil de Dierenbescherming niet zeggen om welke gemeente het gaat. De Dierenbescherming nam de vier honden - drie husky's en een herdershond - in beslag na een tip bij het Landelijke Meldpunt Dierenleed (114). Twee van de honden verbleven permanent in een kooi, één pub stond in zijn eigen urine. Zijn vacht was geel geworden van het vocht. De herdershond was vermagerd.

Vijftig katten

Volgens een woordvoerder komt het provinciebreed gemiddeld enkele keren per kwartaal voor dat de Landelijke Inspectiedienst Dierebescherming verwaarloosde dieren uit huis haalt. "Onlangs nog hebben we moeten optreden bij iemand die vijftig katten en zes honden in huis had", aldus woordvoerder Jelko de Ruijter.

Hij zegt dat bewoners zoals die waar de honden nu zijn weggehaald vaak al op de radar staan van de wijkagent, gemeente of woningcorporatie. "Maar niet in alle gevallen is dat zo. En het komt voor dat wel de mensen op de radar staan, maar dat de dieren dan even worden vergeten."

Crisis

Volgens De Ruijter is er een relatie tussen dierenverwaarlozing en de crisis. "Je merkt dat mensen door een krappere portemonnee minder zorg besteden aan hun huisdier. Ze gaan minder vaak naar de huisarts en kopen goedkopere brokken. Maar wat we in dit specifieke geval aantroffen heeft daar niks me te maken. Hier is sprake van een exces."

De honden zijn ondergebracht op een geheime opvanglocatie. De eigenaars krijgen een proces-verbaal. Het Openbaar Ministerie buigt zich over de zaak, waarna bepaald wordt wat er met de dieren gebeurt.