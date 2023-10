Reddingsbrigade Bloemendaal vindt drugspakket: "Voelde meteen niet goed"

"Het was zo'n twintig à vijfentwintig kilo aan drugs wat in die tas zat", zegt een medewerker van de Bloemendaalse reddingsbrigade. Ze zijn er een paar dagen later vrij nuchter onder. Maar toch; zoiets treffen ze niet iedere dag aan op hun strand.

"We hadden zaterdag een bespreking gehad en we kregen een melding van iemand van de gemeente dat er een boei was aangespoeld. Of we die konden zoeken. Maar die boei vonden we dus nergens", vertelt een medewerker van de reddingsbrigade, die liever anoniem het verhaal vertelt.

"We reden terug over het strand en toen zag ik iets liggen ter hoogte van strandpaviljoen Woodstock. Het was een zwarte tas van een soort landbouwplastic. Met een zwemvest eraan vastgemaakt. Ik heb het naar me toe getrokken en het was zo zwaar als een standaard van een parasol."