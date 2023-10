Joshua Belet wint in persoonlijke toptijd Amsterdam Marathon, Belete snelste vrouw

Het parcoursrecord leek eraan te gaan op de Amsterdam Marathon, maar Joshua Belet zakte iets in op het einde. De 25-jarige Keniaan kwam in 2.04,18 als eerste over de finish in het Olympisch Stadion. Bij de vrouwen won Mimi Belete in 2.18,21, maar de grootste sensatie was Anne Luijten. Zij was de snelste Nederlandse en liep zelfs de olympische limiet.

In een behoorlijk koud Amsterdam klonk om 9.00 uur 's ochtends het startschot in het Olympisch Stadion. Ruim twintigduizend lopers gingen van start en al snel vormde een kopgroep met favorieten voor de eindzege. Bernard Koech moest echter vroeg de strijd staken. Hij gold als een van de kanshebbers voor de eindzege, maar raakte bij een waterpost in de hectiek geblesseerd aan zijn heup.

Langs de Amstel bleef de groep in stand, maar nadat de eerste regendruppels hun intrede deden rond de 25 kilometer, ging het tempo bij de mannen omhoog. Joshua Belet schudde aan de boom en ging bij het Tropenmuseum solo aan kop. Hij sloeg een gat met de drie achtervolgers en liep ruim twintig seconden voor op het parcoursrecord, dat uit 2021 dateerde van Tamirat Tola (2.03,39). Hij soleerde vervolgens richting de finish in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Khalid Choukoud was de snelste Nederlander. Hij knokte voor de olympische limiet (2.08,10), maar hij was 26 seconden langzamer (2.08,36). Choukoud is daarmee wel een minuut sneller dan zijn persoonlijk record.

Tekst gaat verder onder de video.