Andere startplek voor vijfduizend deelnemers Amsterdam Marathon

De Amsterdam Marathon groeit de laatste jaren dusdanig hard dat niet langer alle lopers in het Olympisch stadion kunnen starten. Een kwart van de in totaal twintigduizend deelnemers aan de hele marathon begint op de Stadionweg. Iedereen finisht wel gewoon in het Olympisch stadion.

In totaal hebben zich voor alle onderdelen van de 47e editie van de Amsterdam Marathon 47.000 mensen ingeschreven. Zij lopen de 42,195 kilometer, de halve marathon, de achtkilometerloop of de Kidsloop. Aan de allereerste marathon in 1975 deden driehonderd lopers mee.

Het deelnemersveld van de hele marathon is met 2.500 mensen gegroeid ten opzichte van vorig jaar. "We hebben dit jaar voor het eerst twee startlocaties", vertelt racedirecteur René Wit. Vijfduizend lopers beginnen buiten het stadion op de Stadionweg. Zij gaan via de Marathonweg naar het Haarlemmermeercircuit waar ze na één kilometer samenvoegen met de andere lopers. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om iets te groeien."

Nauwelijks klachten

De eerste vijftienduizend aanmeldingen beginnen gewoon in het stadion. De vijfduizend die zich daarna aanmeldden, starten 'buiten'. Volgens Wit zijn er er van hen nauwelijks klachten binnengekomen. De organisatie zal de vernieuwde opzet evalueren om te kijken of in de toekomst een verdere groei mogelijk is. Dat de marathon populair is, bleek eerder deze week toen bekend werd dat er gefraudeerd is met startnummers.

Zondag om 9.00 uur klinkt het startschot van de Amsterdam Marathon.