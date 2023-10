Legia Warschau bestraft door UEFA na misdragingen wedstrijd AZ

Legia Warschau krijgt van de tuchtcommissie van de UEFA een geldboete van 15.000 euro. Ook mag de Poolse club de komende uitwedstrijd tegen Zrinjski Mostar in de Conference League geen supporters meenemen.

De club uit Warschau wordt bestraft vanwege de wangedragingen van de supporters tijdens de wedstrijd tegen AZ, afgelopen vrijdag. Dat meldt de NOS.

Supporters zochten toen voor de wedstrijd de confrontatie met de ME. Even later bestormden de supporters van Legia het voor hen bestemde vak, omdat ze vonden dat ze te lang moesten wachten voordat ze naar binnen mochten. Bij die geweldsuitbarsting raakte één ME'er buiten bewustzijn en twee lichtgewond.

De UEFA meldt dat de straffen gelden voor de misdragingen die vooraf gingen aan de wedstrijd. Het onderzoek naar de wangedragingen na afloop van de wedstrijd worden nog onderzocht. Bij die escalatie werden ook twee spelers van Legia Warschau opgepakt. Zij zouden een veiligheidscoördinator van AZ hebben mishandeld.

De verontwaardiging in Polen was na de wedstrijd enorm, getuige de enorme hoeveelheid haatberichten die de gemeente Alkmaar en zijn ambtenaren ontving. De gemeente overweegt aangifte vanwege alle berichten door de online 'trollen'.

Geen uitsupporters

De politie meldde eerder vandaag dat uitsupporters van Europese voetbalclubs wat hen betreft niet meer welkom zijn als ze zich hebben misdragen. De politiechefs van Amsterdam, Rotterdam, Noord-Holland en Oost-Brabant ondertekenden een brief waarin ze de burgemeesters van de steden oproepen om alle supporters van een buitenlandse club te weren als zij hebben deelgenomen aan supportersgeweld.