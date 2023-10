Jan Smit opgepast: de Syrische zanger Chadi Nasser Wassouf woont nu ook in Volendam

Zanger Chadi Nasser Wassouf (48) verblijft sinds een week in de opvang in Volendam. Hij vluchtte uit Syrië voor een betere toekomst in Nederland. Het kan bijna geen toeval zijn dat de Syrische zanger precies in het dorp van de palingsound terecht is gekomen.

Een toekomst voor hemzelf, maar vooral voor zijn kinderen. Dat is wat Wassouf in Nederland hoopt te vinden, zegt hij met tranen in zijn ogen. Want in zijn thuisland Syrië is het nog altijd onveilig. “Daar hebben we geen toekomst. In Nederland voel ik me veilig. Hier mag je denken wat je wil.”

Hoe die toekomst eruit gaat zien, is voor Wassouf al duidelijk. Hij wil liedjes schrijven, zingen en feesten. In Syrië was hij al beroemd, en hij kan niet wachten om in Nederland aan de slag te gaan. Wellicht is Volendam een mooie plek om te beginnen.

Bekijk hieronder de videoclip van Chadi Nasser Wassouf: