Streefbedrag inzameling voor zieke juf Tamara bereikt: "12.000 euro in een week, bizar!"

Het gaat om de zogeheten Deep Oscillation Evident, een apparaat dat er met trillingen voor zorgt dat haar vaatkleppen worden geopend en overtollig vocht wordt afgedreven. Tijdens een behandeling in de Verenigde Staten merkte ze de voordelen van het apparaat al, maar om er één in huis halen, was 12.000 euro nodig.

Met een door haar tante Yvonne gestarte inzamelingsactie is dat bedrag dus binnen een week opgehaald. "Gigasnel en totaal overdonderd door wat jullie hebben gedaan. Dit doel binnen één week halen is bizar", jubelt Tamara op de site.

Ze is dan ook heel erg dankbaar dat haar tante 'de eerste stap heeft durven zetten'. "Ik leef momenteel in een soort droom. Maak me voorlopig niet wakker...."

Doel bijgesteld

Omdat het streefbedrag zo snel is gehaald, hebben de twee besloten de inzamelingsactie te verlengen. Het doel van 12.000 euro is bijgesteld naar 20.000 euro. "Ons doel is om nog 8.000 euro op te halen. Maar dus niet meer voor mij...of in ieder geval niet meer voor mij alleen. Nu ook voor alle andere strijders."

Tamara doelt op andere mensen met de auto-immuunziekte systemische lupus erythematodes (SLE), een auto-immuunziekte waar nog weinig over bekend is. Wel heeft de juf van de Haarlemse basisschool De Wilgenhoek woorden gevonden om haar leerlingen uit te leggen waar ze aan lijdt.

Soldaatjes

"Mijn kinderen leg ik het altijd zo uit", vertelde ze vorige week aan NH Nieuws. "Je hebt allemaal soldaatjes in je bloed. Normaal gesproken vallen die de slechteriken aan, zoals virussen en bacteriën, maar nu vallen ze ook de goede soldaten aan. Daardoor word ik ziek."