Massale steun voor juf Tamara, die ondanks ziekte haar kinderen moeilijk kan loslaten

Tamara Verheul (31) uit Rijsenhout, juf in hart en nieren, is ernstig ziek. Toch blijft ze zich inzetten voor haar leerlingen. Nu ze zelf dringend hulp nodig heeft, is haar tante een inzamelingsactie gestart. Het doel: een peperduur apparaat dat haar lijden kan verlichten.

Tamara Verheul stapte begin dit jaar haar oude lokaal binnen. Een kindje met downsyndroom keek haar aan en er verscheen een glimlach op haar gezicht. "Juf Tamara", riep ze.

"Dat vond ik zo confronterend", vertelt Tamara aan NH. Ze had helemaal niet verwacht dat iemand haar nog zou herkennen. Het meisje had haar al zes jaar niet meer gezien, en in al die jaren was Tamara nogal veranderd. Door haar ziekte - die acht jaar geleden begon - en de medicijnen die ze slikt, is haar lichaam en gezicht opgezwollen. "Als ik in de spiegel kijk, ben ik niet meer wie ik was."

Soldaatjes in je bloed

Tamara heeft systemische lupus erythematodes (SLE), een auto-immuunziekte waar - tot verdriet van Tamara - nog weinig over bekend is. "Mijn kinderen leg ik het altijd zo uit", vertelt ze. "Je hebt allemaal soldaatjes in je bloed. Normaal gesproken vallen die de slechteriken aan, zoals virussen en bacteriën, maar nu vallen ze ook de goede soldaten aan. Daardoor word ik ziek."