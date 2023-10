Amsterdamse Frits Barend in Argentinië onderscheiden tijdens een bijzondere reis

Barend kwam het verhaal van de 'Dwaze Moeders' op het spoor tijdens het alom zeer omstreden WK in 1978. Hij besloot niet af te reizen naar het stadion, maar langs te gaan bij het Plaza de Mayo. "Daar hebben zo een twintig tot dertig vrouwen zulke aangrijpende verhalen verteld. Verhalen die ik nooit meer zal vergeten." Niet veel later schreef Barend er, als een van de eerste buitenlandse journalisten, een uitgebreid artikel over in Vrij Nederland.

Niets bleek minder waar. Terwijl ze de volgende dag per vliegtuig op weg zijn naar huis, wordt er plots een tussenstop gemaakt. In Argentinië worden Barend en zijn collega aangehouden. Wat volgt is een dag zonder water of eten op het vliegveld. "Mijn collega vreesde dat we onze familie nooit meer terug zouden zien. Ikzelf ben gek genoeg nooit bang of nerveus geweest." En dat voorgevoel blijkt te kloppen: zonder enige toelichting worden Barend en zijn collega na uren op het vliegveld weer op het vliegtuig naar huis gezet.

Onderscheiding

Voor zijn steun en moed is Barend dus de afgelopen dagen in Argentinië onderscheiden. Tijdens de vele gesprekken die Frits Barend de afgelopen dagen in Argentinië voerde, is er één hem specifiek bijgebleven. Bij een bijeenkomst met allerlei mensenrechtenorganisaties, vertelde Barend ook zijn persoonlijke verhaal over de Holocaust en de moord op zijn grootouders. "Toen brak ik wel even. Ik zat naast twee jongens die hun ouders ook nooit gekend hebben." Hij vroeg zich op dat moment af: 'In wat voor wereld leven we eigenlijk?'

Barend kan de timing van de onderscheidingen niet helemaal los zien van huidige politieke situatie in het Zuid-Amerikaanse land. Volgens hem staat de toekomst ervan op het spel met de aankomende verkiezingen. "Een rechts-conservatieve kandidaat heeft op dit moment 30 procent van de stemmen." Iemand die overigens van mening is dat de verdwijningen onder de militaire junta zwaar overdreven worden.

Zijn aanwezigheid had volgens de journalist een duidelijk politie betekenis. Maar, zo grapt Barend: "Voor dit soort dingen laat ik mij graag misbruiken."