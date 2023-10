Amsterdam aA nl Amsterdam Marathon populairder dan ooit, maar er is ook kritiek: "Geen Amsterdam vibe"

Sneller dan ooit gingen de startbewijzen van de Amsterdam Marathon dit jaar de deur uit. Tijdens de 47e editie lopen 47.000 mensen mee en dat is een record. Sunny Schippers, die zelf voor de tiende keer meeloopt, snapt wel waarom: "Het is geweldig". Toch is er ook kritiek. Op de route vooral. "Dan kom je op een industrieterrein terecht. Daar wil geen mens dood gevonden worden."

"Elk jaar zijn de startbewijzen weer sneller uitverkocht," vertelt René Wit, adjunct-directeur van de TCS Amsterdam Marathon. Niet alleen doet er dit jaar een recordaantal hardlopers mee, ook het aantal mensen dat de volledige 42,195 kilometer loopt groeit. "Het waren er 17.000 vorig jaar en dit jaar 20.000. Dat vind ik opvallend en een goede ontwikkeling. Dat betekent dat de marathon populair is en dat veel mensen graag in Amsterdam willen lopen." Tekst gaat door onder de foto

Foto: Snapshot Video 198681 (00:18) - AT5

De Amsterdamse Sunny Schippers loopt morgen voor de tiende keer een thuiswedstrijd. Zijn eerste was in 2008, vlak na het overlijden van zijn vader. "Sindsdien ben ik verslaafd. Het is verslavend, net als drugs en drank. Gelukkig heb ik het te pakken met marathons lopen." En niet zo'n beetje ook. Sunny loopt morgen zijn tiende in Amsterdam en daarmee zijn honderdste in totaal. "Van alle mythische dingen in het leven is dit het meest haalbare. Elke boerenlul kan een marathon lopen maar dat maakt het niet minder groots. Het geeft zo'n lekker gevoel en zoveel vertrouwen." Tekst gaat door onder de foto

Foto: Snapshot Video 198681 (01:14) - AT5

Sunny heeft over de hele wereld gelopen, maar vindt die in Amsterdam toch de mooiste. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Zo komt er kritiek van de Running Junkies, een groep hardloopfanaten die elke week door de stad rent. Volgens Running Junkie Mark van der Kolk is het parcours maar saai. "We gaan naar Ouderkerk aan de Amstel en dan loop je langs het water. Op zich is het heel mooi om daar te lopen, maar er staat helemaal geen publiek. Er is geen Amsterdam vibe. En het stuk daarna is eigenlijk nog veel erger. Dan kom je op een industrieterrein terecht, de Van der Madeweg. Daar wil geen mens dood gevonden worden."

Adjunct-directeur Wit kan zich wel vinden in de kritiek. "Meer in het centrum... ja, daar ben ik het mee eens. Dat zouden we graag willen. En daar werken we aan. Ik denk dat de marathon dan misschien nog wel iets aantrekkelijker wordt en we nog meer aanloop kunnen krijgen." De route van de Amsterdam Marathon loopt morgen vanaf het Olympisch Stadion door het Vondelpark, dan langs het Museumplein richting Buitenveldert, via de Rivierenbuurt naar Ouderkerk aan de Amstel, naar de Zeeburgerdijk en via het Centrum terug naar het Olympisch Stadion.