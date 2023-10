Verdachte AZ-relschopper voorlopig vrij en kan bij geboorte kind zijn

De kans is groot dat de Volendamse M.K. (33) de bevalling van zijn vriendin kan meemaken. De rechter heeft bepaald dat zijn voorlopige hechtenis geschorst is, dus hij komt op vrije voeten. K. zou zich rondom de voetbalwedstrijd van AZ tegen West Ham United ernstig misdragen hebben.

De Volendammer kan de verdere behandeling van zijn rechtszaak onder voorwaarden in vrijheid afwachten. Zo moet hij zich tot een volgende zittingsdag melden bij de reclassering en politie.

Gisterochtend verzocht de advocaat van M.K. om de opheffing van de voorlopige hechtenis, onder meer zodat 'cliënt bij de bevalling van zijn vriendin kan zijn'. Zij was gisteren ook in de rechtbank aanwezig en is hoogzwanger. M.K wordt verdacht van zware geweldpleging tijdens de rellen rondom de wedstrijd AZ-West Ham United.

Vechtpartijen

Bewapend met fietskettingen en stoelen barst op 18 mei voor de wedstrijd vlak bij station Alkmaar een gevecht los tussen enerzijds in het zwart geklede aanhangers van AZ en mogelijk andere clubs tegen supporters van West Ham en andere clubs aan de andere kant.

Later in het stadion braken er vechtpartijen uit tussen beide kampen. M.K. wordt ervan verdacht bij beide incidenten aan de frontlinie gestaan te hebben. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij met stoelen, barkrukken en zijn broekriem de tegenpartij te lijf zijn gegaan. Hij zou bovendien politiemensen, toeschouwers en stewards hebben mishandeld.

Sinds de rellen zat M.K. al in de gevangenis en gisteren kwam hij voor het eerst voor de rechter. Volgens zijn advocaat valt zijn misdragingen allemaal mee en stond hij alleen maar met zijn armen te zwaaien.

De volgende zitting is binnen drie maanden.