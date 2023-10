Leegstaand Tergooi ziekenhuis in Blaricum wordt mogelijk asielopvang

Blaricum kijkt of er tijdelijk asielzoekers opgevangen kunnen worden in het oude Tergooi-ziekenhuis. Dat doet de gemeente na een acuut verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Voor de zomer was er veel ophef toen er geruchten de kop opstaken over opvang. Toen werd stellig ontkend dat er zo'n verzoek lag, nu ligt dat er wel.

Het grote ziekenhuisgebouw staat leeg sinds de verhuizing naar Hilversum, waar de twee bestaande ziekenhuizen werden samengevoegd tot één nieuw ziekenhuis. Het Blaricumse ziekenhuis moet verbouwd worden tot woningen, maar het gaat nog even duren voor het zover is.

Van geruchten tot kamervragen: dit is de waarheid over het 'opvangen van asielzoekers' in Tergooi Blaricum

Met de langdurige leegstand in het achterhoofd, heeft het COA nu een verzoek gedaan om het ziekenhuis klaar te maken voor vluchtelingenopvang. De toestroom van vluchtelingen naar Nederland is onverminderd hoog, waardoor het verzoek acuut is. Hoeveel vluchtelingen er gehuisvest zouden moeten worden in het lege ziekenhuis, is nog niet bekend. Datzelfde geldt voor de duur van de opvang.

Eerst onderzoek

Blaricum heeft nog geen definitieve 'ja' gezegd op het opvangverzoek. De komende tijd wordt onderzocht of het lege ziekenhuisgebouw inderdaad dienst zou kunnen doen als tijdelijke vluchtelingenopvang.

Er wordt onder meer gekeken welke aanpassingen er nodig zouden zijn, welke afspraken er gemaakt zouden moeten worden over de duur en welke maatregelen er nodig zouden zijn rond de organisatie en de veiligheid.

De gemeente verwacht de komende weken uitsluitel te kunnen geven.