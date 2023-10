Flinke kopzorgen bij De Groote Weiver na aangestoken brand: "Slapeloze nachten van"

De brand in een opslagruimte bij cultureel centrum De Groote Weiver in Wormerveer vorige week zondag heeft voor meer schade gezorgd dan eerder werd aangenomen. Er is veel roetschade op de apparatuur in de zaal en dat zorgt voor kopzorgen bij voorzitter Jan Hekman. "We dachten eerst: 'gelukkig stond er veel in de zaal'. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Het is eigenlijk schrik op schrik."

Terwijl de verslaggever bezig is met het maken van de videoreportage bij het cultureel centrum maakt Jan een koffer schoon waar een mengpaneel in zit. Lapje erover en klaar zou je denken. Maar als de koffer opengaat is het schrikken geblazen: de rook is ook in de goed afgesloten koffer terechtgekomen en heeft zijn sporen achtergelaten. Of-ie nog te gebruiken is moet nog uitwijzen, maar Jan slaakt zijn zoveelste diepe zucht van de dag.

"Van allerlei instanties krijgen we hulp aangeboden", zegt hij even later in de zaal waar de penetrante geur van rook nog goed te ruiken is. "De gemeente heeft ook al gezegd: laat weten als er wat nodig is. Mensen willen benefietavonden organiseren, maar we hebben nog geen idee of dat nodig is. Onze zorg is dat we hier een band hebben spelen, zo snel mogelijk. Dat willen we eerst voor elkaar krijgen."

Wie stak de brand aan?

Een nog grotere zorg is dat de brand is aangestoken. "Dat is zeker en dat maakt het nog vervelender. We weten niet wie het heeft gedaan. De politie heeft allerlei vragen gesteld en eigenlijk kunnen we die niet goed beantwoorden. Volgens ons heeft niemand een hekel aan de Weiver, we hebben geen vijanden. We hebben de afgelopen tijd niemand weggestuurd die te veel gedronken had."

