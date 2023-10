Jongeren kopen massaal 'coronacampers': "Het geeft een gevoel van vrijheid" 

Na een periode van lockdowns en niet op vakantie kunnen gaan, rijst de verkoop van caravans en campers sinds corona flink de pan uit onder jongeren. Dat meldt brancheorganisatie Kampeer en Caravan Industrie (KCI). Volgens Leo Diepemaat, voorzitter van KCI, is vrijheid een grote reden: "Je staat met een been in de natuur en hebt geen wachtrijen op luchthavens."

Omdat Isis de camper samen met haar beste vriendin Claudia kocht waren ze per persoon iets meer dan tweeduizend euro kwijt. "Het is een deelcamper en hij heet 'Bussie'. Het kost niet veel geld en je kunt het ook altijd weer verkopen voor meer. En, het kost minder omdat je maar een deel van het jaar wegenbelasting betaalt."

Isis (26) uit Amsterdam was een van de jongeren die in de coronatijd een camper kocht: "Wij hebben een echte 'coronacamper'. Eigenlijk was het een impulsaankoop, we wilden een auto kopen uit verveling alleen toen kwam mijn vader, die echt een liefhebber is van oude auto's, met een advertentie van een camper. Het was een hele goede en degelijke bus met weinig kilometers."

"Vanaf de coronaperiode heeft de verkoop van caravans en campers een extra boost gekregen en is de populariteit enorm gestegen onder jongeren", vertelt Diepemaat. Uit cijfers van KCI blijkt dat het bezit van campers tussen in de afgelopen drie jaar onder jongeren tot en met 25 jaar met 53 procent is gestegen. Jongvolwassenen in de leeftijd van 26 tot en met 35 jaar had zelfs een toename van 35,5 procent.

"Mensen hoeven en willen niet meer zo ver te reizen", legt Diepemaat uit. "Daarnaast vinden jonge gezinnen het fijn dat ze niet naar vliegvelden hoeven of in wachtrijen moeten staan. In plaats daarvan stappen ze nu ergens uit waar de kinderen gelijk buiten kunnen spelen." Ook speelt het mee dat mensen meer in de natuur willen zitten. "Met een camper heb je alles bij je. Je kunt meteen weg, en het idee dat je er zomaar mee kunt wegrijden, geeft je een gevoel van vrijheid", zegt Isis.

Fred de camper

Ook Erik en Lisa (beiden 33) uit Den Helder zijn tijdens de coronaperiode begonnen aan hun 'camperavontuur'. Waar zij door de pandemie in 2020 noodgedwongen terugkwamen van hun backpack-reis, kregen ze de kans om de camper van Eriks ouders over te nemen. "Twee dagen later zaten we in de camper en zijn we naar Zwitserland gereden. Later hebben we 'Fred' (de naam van de camper, red.) beter geïsoleerd en winterklaar gemaakt om naar Japan te rijden." Erik en Lisa kwamen tot aan Armenië omdat de grenzen van Iran destijds op slot gingen. "Toen hebben we de camper in Armenië gelaten en zijn we naar Midden-Amerika gevlogen waar we een halfjaar hebben gereisd."

Het stel deelt hun reisavonturen op sociale media en hun website, welke volledig in het teken staan van reizen. Omdat ze tijdens hun reis verliefd zijn geworden op de Italiaanse streek Piemonte, hebben ze daar een huis gekocht en beginnen ze binnenkort een bed and breakfast. Daardoor staat de camper volgens Erik 'op een hele mooie parkeerplaats': "Fred fungeert nu ook als boodschappenauto ja, maar we maken er ook echt nog wel mooie tripjes mee hoor."

Tekst loopt door onder de foto's.