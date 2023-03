Jim deelt zijn camper uit duurzaamheidsoverwegingen

De camper is hufterproof ingericht en is off grid. Met de zonnepanelen op het dak is er altijd genoeg stroom voor de verlichting, de verwarming, de koelkast en om te koken. Via een deelplatform kun je de camper huren, dan is hij meteen verzekerd en heb je recht op pechhulp. Ooit heeft een huurder een beschermkapje van het zonnescherm afgereden, maar dat is ook het enige.