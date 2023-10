Nog één dagje zacht weer, morgen is het herfst

Bewolking en een minder fel zonnetje: de (na)zomer loopt nu echt af. Gelukkig kunnen we in de provincie nog even genieten van zachte temperaturen, vlak voor de herfst toch echt losbarst.

Wie vanmorgen omhoog keek zag de wolken misschien net wat harder voorbij trekken: dat duidt er volgens weerman Jules Geirnaerdt op dat er nog wat koelte dichtbij de grond is. Dat was merkbaar: deze tweede dag van oktober ging frisjes van start en de temperaturen lagen vanmorgen tussen de 14 en 18 graden.

Veranderingen op komst

In de lucht zijn hier en daar 'vliegtuigstrepen' te zien. Volgens de weerman houdt dat in dat er 'werking in de lucht zit'. Dat heeft te maken met veranderingen in het weer die op komst zijn. En dat klopt, want zo zonnig en nazomers als gisteren wordt het vandaag niet.

Het wordt een dag waarbij wolkenvelden, laaghangende bewolking en zonnige periodes elkaar afwisselen. In de loop van de middag en zeker vanavond domineert de bewolking. De zon schijnt een stuk minder fel dan gisteren. Máár het wordt wel weer een zachte dag: de temperaturen op Texel lopen op tot twintig graden en in het zuiden van onze provincie kan het zelfs 24 graden worden.

Herfstig voorproefje

De pret wordt vanavond al wel gedrukt: dan staat er volgens Geirnaerdt meer wind en meer bewolking op het menu. Morgen begint de dag met buien en is er kans op windstoten. De dagen erna wordt het 'redelijk', aldus de weerman, met temperaturen van rond de zeventien graden in de middag en zonnige perioden. Wel is er kans op een enkele bui.