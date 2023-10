Nog lang geen echte herfst: warme en zonnige start van oktober

Winterjassen mogen voorlopig nog altijd diep in de kast blijven hangen. Oktober start niet alleen warm en zonnig: het weer nazomert ook de rest van de week nog door. Slechts af en toe is er kans op een bui.

Vandaag en morgen kunnen we in de provincie veel zon verwachten, meldt weerman Jan Visser. Velden met sluierbewolking steken de kop op en het blijft droog.

De temperatuur varieert vanmiddag van twintig graden in het noorden tot 22 graden in het midden van het land. De wind waait matig en komt uit het zuidwesten.

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen met sluierbewolking en blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of dertien, in het noorden van het land blijft het onder de bewolking een graad of zestien. De wind waait zwak tot matig en komt uit het zuidwesten.

Klein voorproefje herfstweer

Morgen krijgen we te maken met nazomers weer met zonnige perioden en blijft het droog. In het noordwesten en noorden komen ook wolkenvelden voor. De maximumtemperatuur varieert van twintig graden in het noorden tot 23 graden in het midden van het land,

De rest van de week heeft alleen de dinsdag herfstachtige trekjes. Er passeert dan een storing over de Noordzee, die zorgt zonnige periodes en buien en er staat een stevige westenwind.

Zomers weekend

In de middag komt de temperatuur dan niet hoger uit dan achttien graden, wat volgens Visser nog altijd te hoog is voor begin oktober. Vanaf woensdag laat de zon zich geregeld zien en de eerste dagen is er lokaal kans op een bui.

Het droge weer heeft volgens de NH-weerman echter de overhand. In de middag wordt het negentien graden. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en het wordt in het weekend opnieuw flink warm.