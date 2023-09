Man met pistool, softdrugs en vier telefoons aangehouden op Schiphol Plaza

Een pistool, softdrugs en vier telefoons: deze spullen droeg een man vannacht bij zich, terwijl hij over Schiphol Plaza liep. De Koninklijke Marechaussee heeft hem gefouilleerd en vervolgens aangehouden.

"Er mogen geen wapens op Schiphol zijn", benadrukt de woordvoerder. Desondanks komt dit regelmatig voor. Zo liep er afgelopen weekend ook een 15-jarige jongen met een pistool op Schiphol Plaza. In dat wapen zaten, in tegenstelling tot het pistool van de man, geen kogels.

Beide mannen zijn aangehouden, maar één van hen is inmiddels vrijgelaten. "We hadden geen reden meer om de man zonder pistool vast te houden", vertelt de woordvoerder. "De man die het pistool bij zich droeg, zit nog wel vast." Naar hem wordt nog onderzoek gedaan.

Meer nieuws over Schiphol

