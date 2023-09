Hoesten, niezen en griepachtig: toename van corona, maar is er reden tot zorg?

Niezen, hoesten en een loopneus: het zijn bekende symptomen in het najaar. Steeds meer mensen zijn de laatste tijd ziek en hebben last van griepachtige klachten. Maar zitten hier ook coronagevallen tussen en moeten we ons zorgen maken?

"De verwachting in het najaar en de winter is altijd dat er meer mensen zijn die een luchtweginfectie oplopen", aldus Harald Wychgel, RIVM covid-19 infectieziektebestrijding. "We zitten vaker binnen, zetten het raam minder open en kunnen elkaar dus makkelijk besmetten", vertelt Wychgel. Het is dus helemaal niet zo gek dat mensen steeds vaker ziek zijn de laatste tijd.

Testen bij klachten is niet meer verplicht. Maar het blijft belangrijk om het virus in de gaten te houden. Daarom test het RIVM rioolwater op virusdeeltjes, om een opleving snel te kunnen herkennen.

Toename coronapatiënten

"We zien dat er sinds de zomer een stijging is in covidachtige klachten en virusdeeltjes in het rioolwater", aldus Wychgel. Maar het aantal positieve coronagevallen duidt nog niet op een epidemie. "Ja, er is een toename te zien, maar dit is nog lang niet zorgelijk. Als je kijkt naar het hele jaar zie je dat de pieken veel hoger hebben gelegen." De recente toenames zijn in vergelijking heel klein, volgens Wychgel.

Mariëtte Hooiveld van het Nivel beaamt dat de cijfers laag zijn. "We zien inderdaad dat de grafiek langzaam toeneemt en we hopen natuurlijk dat het niet explodeert. Maar er is geen toekomstvoorspelling. Het is niet zoals Buienradar."

Nog geen epidemie

Ook in Noord-Holland is een lichte toename te zien. Toch is er nog geen reden voor paniek. "Het kan zo zijn dat in de ene regio toevallig meer mensen met covidachtige klachten naar de huisarts zijn gegaan dan in de andere", aldus Hooiveld.

Vooral kwetsbare mensen of mensen die ernstiger ziek zijn kloppen aan bij de huisarts. Hooiveld: "Als je nergens last van hebt, ga je ook niet naar de huisarts. Die zal ook vragen om eerst uit te zieken en bij ergere klachten terug te komen."

Aankomende maandag gaat een nieuwe boostercampagne van start. Deze is vooral bedoeld voor mensen die een hoog risico lopen om ernstig ziek te worden.