Alkmaar maakt zich op voor tweede museumnacht, met 'orgeltechno'

Wie zin in een kunstzinnig feestje heeft, kan morgenavond z'n hart op halen in Alkmaar tijdens de tweede museumnacht. Vorig jaar was een groot succes met een uitverkochte avond op vier locaties. Dit jaar kan je op zeven plekken terecht voor onder meer een silent disco en live muziek op plekken waar je anders niet danst.

Jong en wat ouder is zaterdagavond vanaf 19.00 uur welkom in het Stedelijk Museum, de Grote Kerk, het Grafisch Atelier, de Kunstuitleen, het Biermuseum en HAL25. Op die plekken kan je genieten van kunst, dans en optredens, of kan je een tattoo laten zetten.

'Orgeltechno'

De populaire silent disco van vorig jaar is verplaatst van het Stedelijk naar de Grote Kerk en in die kerk is er ook ruimte voor audiovisuele kunst met een mix van orgel- en melodieuze technomuziek. In HAL25 treden Gladde Paling, Personal Trainer en Charlot op.

En ben je om middernacht nog niet uitgedanst? Dan kunnen de 18-plussers voor een afterparty terecht in Podium Victorie waar dj's tot 04.00 uur de nacht vullen.

Meer informatie over de Museumnacht Alkmaar vind je hier. "Van de ongeveer 1.700 tickets zijn nog kaarten beschikbaar, maar het gaat de laatste dagen hard", laat de organisatie aan NH weten.