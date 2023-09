Hilversum kijkt naar cameratoezicht aan achterkant station vanwege onveiligheid

Dat cameratoezicht moet er nu dus ook komen aan de andere kant van het spoor, op het Oosterspoorplein. Daar hangt al een camera maar die is slechts gericht op de fietstunnel, terwijl er geen zicht is op het donkere plein zelf of op de Larenseweg of Zuiderweg. Dat is wel nodig, aangezien daar de nodige incidenten plaatsvinden.

Dat Hilversum doorgaat met het cameratoezicht in het centrum was al duidelijk. De 26 camera's die in het uitgaansgebied hangen hebben in de afgelopen jaren duidelijk bijgedragen aan een verbetering van de veiligheid, vindt men. Dat gaat dan wel gepaard met de aanwezigheid van handhavers, securitymensen en de politie.

Volgens SP-raadslid Bianca Verweij is daar bijvoorbeeld onlangs nog iemand van zijn fiets getrapt, zijn eind mei de ramen van Café Dudok ingegooid en vinden daar ook nog wel wat verkeersincidenten plaats. Daarnaast voelen menig buurtbewoner of bezoeker van Hilversum-Oost zich al jarenlang niet heel senang op het plein.

Dat is vooral in de avond- en nachtelijke uren. Volgens het raadslid heeft de gemeente zelf ook gezegd dat dit deel van Hilversum verloedert.

Minder sociale controle

De roep om meer toezicht bij ondernemers en omwonenden is duidelijk hoorbaar. In de driehoek Larenseweg, Kleine Drift en Zuiderweg staan steeds meer panden leeg. De gemeente is bezig de 55 panden daar op te kopen, zodat dit deel herontwikkeld kan worden in het kader van de opknapbeurt van het gebied. Dit heeft tot gevolg dat er minder reuring en sociale controle is, wat volgens de SP geen goede ontwikkeling is.

"Wij kunnen daar iets betekenen", stelt Verweij. Zij probeerde wethouder Karin Walters, die gisteren hierover het woord voerde omdat de burgemeester ziek was, te overtuigen om met de buurtbewoners in gesprek te gaan om te kijken of daar een proef gestart kan worden met een tijdelijke camera. Walters leek daar niet veel voor te voelen, maar omdat een ruime meerderheid instemde met het voorstel zal dit gesprek moeten gaan plaatsvinden.