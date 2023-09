Cameratoezicht in Hilversum wordt beoordeeld door de bedenker, politiek vertrouwt het niet

Het rapport waarin het cameratoezicht op en rondom het Hilversumse uitgaansgebied wordt geëvalueerd, is geschreven door de persoon die het cameraplan zelf ooit ontwierp. In de evaluatie wordt het cameratoezicht als 'zeer positief' omschreven. Vanavond stelt Democraten Hilversum hierover kritische vragen tijdens de gemeenteraadsvergadering omdat zij twijfelen aan de neutraliteit van het rapport.

Het rapport is in opdracht van de gemeente opgesteld door Henny Brunekreef van Brunekreef Consultants. Hij was jarenlang hoofdinspecteur van de politie. Daarna heeft hij bij uitgaansgebieden in meerdere gemeenten als 'adviseur cameratoezicht' het cameraplan ontworpen, de aanbesteding voorbereid en de projectleiding op de uitvoering gedaan.

Ook staat er in het rapport dat de samenwerking tussen politie, toezichthouders, boa's en de cameraobservant erg goed is. Op basis van deze evaluatie wil het college van burgemeester en wethouders het cameratoezicht verlengen met een periode van vijf jaar.

Vanavond tijdens de gemeenteraad wil Democraten Hilversum technische vragen stellen over het rapport, zoals hoeveel de evaluatie van Brunekreef Consultants heeft gekost en hoe duur het cameratoezicht in totaal was. Ook zullen er een aantal inhoudelijke vragen over het evaluatierapport aan bod komen.

Chinese camera's?

Verder vraagt de partij om een inzage in het soort camera's die in het uitgaansgebied hangen, aangezien vorig jaar nog het nieuws naar buiten kwam dat er in Nederland veel omstreden Chinese camera's hangen. Er zijn bij die camera's zorgen over spionage en mensenrechtenschendingen door de fabrikanten. Het is nog niet bekend of deze ook in het Hilversumse uitgaansgebied hangen.

Vanavond wordt het cameratoezicht en het evaluatierapport tijdens de gemeenteraad besproken.