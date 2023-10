Bejaarde Hilversummer 45.000 euro aan sieraden en horloges kwijt door babbeltruc

Maar de mensen die haar telefonisch vertellen dat er fraude is gepleegd met haar rekening, blijken zelf niet te vertrouwen te zijn en juist uit te zijn op geld. Want er is helemaal niks met haar rekening gebeurd. Ze vragen de vrouw haar pinpassen in een enveloppe te doen met de pincodes erbij. Op goed vertrouwen doet ze dat.

Rond 17 uur komt een koerier langs die niet alleen aan de voordeur de enveloppe met pinpassen en codes ophaalt, maar ook door de vrouw wordt binnengelaten. Hij verlaat het pand. Met de buitgemaakte pinpas zijn diverse keren grote geldbedragen uit de muur getrokken. Dat gebeurde bij geldautomaten in Bussum en Muiden.

In de tussentijd hangt de vrouw nog altijd met de oplichter aan de telefoon, die vraagt om het telefoonnummer van de broer van de vrouw. Die broer is opgebeld en er is informatie ingewonnen dat de vrouw ook dure sieraden en contanten in huis heeft liggen.

Argwaan

Niet veel later komt er weer een man aan de deur. Die haalt vervolgens de dure sieraden met briljanten, horloges en contanten op. Toen die koerier weg was en de oplichter aan de telefoon inmiddels had opgehangen, kreeg de vrouw argwaan.

Toen ze de politie daarop belde, drong pas tot de vrouw door dat ze opgelicht is.

Mentale en financiële problemen

De financiële schade is aanzienlijk. Ze heeft voor ruim 700 euro aan contanten meegegeven, heeft honderden euro's via linkjes overgemaakt en heeft grote hoeveelheden dure sieraden afgegeven. Ook zijn er grote geldbedragen uit de muur gehaald met de pinpassen van de vrouw.

Naast de opgelopen financiële schade kampt de vrouw hierdoor met mentale problemen. De politie hoopt door het verspreiden van bovenstaande camerabeelden de daders te pakken.