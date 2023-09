Vliegpersoneel aan de drank: boete voor twee stewardessen na controle op Schiphol

Dat bleek tijdens een grootschalige alcoholcontrole van Team Luchtvaarttoezicht en de Koninklijke Marechaussee. In totaal werd bij 541 mensen gecontroleerd of ze een (of meerdere) drankje(s) te veel hadden genuttigd.

Alle gecontroleerde piloten, stewardessen en pursers moesten in ieder geval één blaastest doen. Daaruit kwam naar voren dat drie bemanningsleden op verschillende vluchten te veel alcohol in hun bloed hadden. Zij moesten nog een keer blazen. Bij dat vervolg had één bemanningslid geluk. Deze man bleek uiteindelijk net onder het maximaal toegestane promillage te zitten en mocht alsnog aan boord stappen.

700 euro

Twee stewardessen waren de sigaar. De ene stewardess blies 195 ug/l, wat twee keer meer is dan toegestaan. Zij kreeg een bekeuring van 700 euro en mocht niet met vlucht mee. De andere stewardess had minder gedronken: het OM zal bepalen welke straf ze krijgt.