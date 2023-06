Stewardess met slok op komt niet door alcoholcontrole bij Schiphol en krijgt boete

Een 60-jarige stewardess had vanmorgen een slok te veel genomen voordat ze het vliegtuig op wilde stappen. Hoewel een borreltje vlak voor de vlucht voor veel mensen heel normaal is, is dit voor cabinepersoneel een doodzonde. De medewerker werd vanmorgen betrapt door het team Luchtvaarttoezicht van de politie en kreeg een boete opgelegd.

Het team voerde vanochtend samen met de Koninklijke Marechaussee een controle uit. In totaal moesten 528 leden van het vliegtuigpersoneel (piloten en cabinepersoneel) blazen.

Bij de desbetreffende stewardess bleek dat ze even daarvoor te veel had gedronken. Ze had een alcoholpromillage van 0,55 in haar bloed, terwijl voor luchtvaartpersoneel maximaal 0,2 promille is toegestaan. Dat betekent dat de vrouw bijna drie keer meer alcohol in haar bloed had dan is toegestaan.

Om die reden kreeg de vrouw, na overleg met het Openbaar Ministerie, een boete van 859 euro, wat ze direct heeft betaald. Volgens de politie werkt zij voor een buitenlandse vliegmaatschappij en is de vlucht zonder haar vertrokken.

Collega komt ermee weg

Ook een 45-jarige man die onderdeel was van het cabinepersoneel van een andere vlucht had vlak voor de alcoholcontrole gedronken, maar bij hem liep het met een sisser af. De medewerker bleek na een tweede en uitgebreidere alcoholtest net onder de wettelijk toegestane limiet te zitten, daarom mocht hij zijn weg vervolgen en gewoon op het vliegtuig stappen.