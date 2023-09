F-Side roept op om woensdag naar Johan Cruijff ArenA te komen

De eerste stap is afgelopen zondag gezet, doelt de F-Side in een bericht op sociale media op het ontslag van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. "En gaan we gaan door in onwillekeurige volgorde."

RvC

Als het aan de F-Side ligt, dan vertrekken Pier Eringa, Georgette Schlick, Annette Mosman, Jan van Halst en Maurits Hendriks ook snel bij Ajax. Eringa, Schlick en Mosman zitten in de raad van commissarissen. Jan van Halst is interim-directeur van de club uit de hoofdstad en Hendriks was nauw betrokken bij het aanstellen van Mislintat.