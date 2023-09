Gemixte reacties bij Ajax-supporters op mogelijke maatregelen: "Niemand wil netten"

Het een-op-een fouilleren van de supporters voor de wedstrijd, netten voor het vak van de harde kern, levenslange stadionverboden en het leeg houden van vakken die zich misdragen. Dat waren de maatregelen die, als het aan burgemeester Halsema ligt, Ajax en de KNVB moeten nemen tegen relschoppers in het stadion.

Beter fouilleren

Supporters die vandaag rond de Johan Cruijff Arena waren zijn verdeeld over de genoemde maatregelen. "Het lijkt mij een goede keuze om de netten op te hangen, meer dan logisch na afgelopen zondag", zegt een van hen. Een ander is vel tegen. "Niemand wil netten, dat is niet om aan te gluren. Vorig jaar bij de Klassieker in de Kuip zag dat er ook niet uit."

Over het beter fouilleren van supporters voor een wedstrijd zijn de meesten het wel eens, alleen zien ze het niet gebeuren dat iedereen gefouilleerd gaat worden. "Ze moeten beter gaan fouilleren bij de vakken waarvan je weet dat het vuurwerk er vandaan komt, dat zie je namelijk duidelijk. Het lijkt mij niet dat je familievakken beter moet gaan fouilleren."

Vernielde hoofdingang

De Klassieker werd zondag na 55 minuten definitef gestaakt, omdat tot tweemaal toe vanaf de tribune vuurwerk op het veld werd gegooid. De eerste keer dat er fakkels op het veld belandden was vlak voor rust, kort nadat Feyenoord 0-3 maakte. De wedstrijd werd toen voor een korte tijd stilgelegd en later weer hervat. Na een kleine tien minuten in de tweede helft was het opnieuw raak. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük staakte de wedstrijd, zoals het in de regels van de KNVB staat, definitief daarna.

Buiten bij het stadion ontstond vervolgens een grimmige sfeer. Relschoppers vernielden de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena en gooiden vuurwerk, stenen en flessen naar agenten. Na ruim een uur werd de orde hersteld door de politie en Mobiele Eenheid. Twee dagen na de ongeregeldheden staan de witte schermen nog altijd voor de vernielde hoofdingang.

35 minuten

Het is nog niet duidelijk of er bij de volgende thuiswedstrijd van Ajax, tegen AZ op 8 oktober, maatregelen worden genomen. Halsema liet gisteren bij Nieuwsuur weten dat zij aan de club heeft gemeld dat 'de maat vol is' en dat Ajax en de KNVB hun verantwoordelijkheid moeten nemen. "

Morgenmiddag komt Feyenoord opnieuw richting Amsterdam om de resterende 35 minuten uit te spelen. In de Johan Cruijff Arena wordt om 14.00 uur, zonder supporters, afgetrapt.