Sinkholes in Noord-Holland: hoe ontstaan ze?

Het was vandaag wéér raak, dit keer in Alkmaar . Een vrouw (79) en een man (83) vielen met rollator en al in een sinkhole. Het is niet het eerste zinkgat incident in Noord-Holland. Hoe ontstaan deze gaten eigenlijk? NH zocht het uit.

"Wat wij in de wetenschap verstaan onder een zinkgat, wordt veroorzaakt door het oplossen van kalksteen onder de grond. Dan krijg je als het ware een kleine grot die in kan storten", vertelt geoloog Bernd Andeweg. De term 'zinkgat' wordt nu ook vaak gebruikt voor gaten die niet ontstaan door het oplossen van kalksteen. Want in Noord-Holland zit er geen kalksteen in de grond, en toch hebben we regelmatig te maken met zinkgaten.

Zand

De zinkgaten die we in Noord-Holland tegenkomen, worden veroorzaakt door zand dat wegspoelt, legt Andeweg uit. Dat kan gebeuren als er bijvoorbeeld een leiding onder de grond stuk is. Daar kan het zand in wegspoelen. Waardoor er, net als bij 'echte' zinkgaten, een holte onder de grond ontstaat. Het is dan afwachten tot de bovenste laag van de grond het niet meer houdt. Gelukkig komen zinkgaten niet vaak voor: "Er zijn heel veel risico's in het leven, dit is er niet een waar je je constant zorgen over hoeft te maken", relativeert de geoloog.

Voorspellen

Een zinkgat is niet goed te voorspellen, legt Andeweg uit. "Het kan zijn dat je tegels vreemd ziet liggen. Maar dat kan zoveel oorzaken hebben. Dat hoeft niet per se een zinkgat te zijn." Door bijvoorbeeld wortels van bomen kunnen tegels opwippen of juist inzakken. Desondanks kan het natuurlijk geen kwaad om extra alert te zijn als je iets opvallends aan de stoep of weg ziet.